Philip Baker Hall, uno de los actores secundarios más reconocidos de la industria del cine estadounidense, falleció este domingo por la noche a los 90 años en su casa de la ciudad de Glendale (condado de Los Ángeles, EEUU), informaron este lunesy medios especializados en Hollywood. Medio siglo ligado a la interpretación avalan la carrera de Baker Hall, quien fue uno de los actores preferidos para el director Paul Thomas Anderson. El cineasta contó con él por primera vez en "Hard Eight" (1996) y lo catapultó al estrellato con "Boogie Nights" (1997), el drama sobre el negocio de la pornografía en el que el actor interpretó a Floyd Gondolli, un distribuidor de películas para adultos. La aclamada cinta "Magnolia" (1999), también obra de Thomas Anderson, supondría la consagración de Baker Hall en la industria de Hollywood gracias a su papel del presentador de un concurso para niños con cáncer llamado Jimmy Gator.

Otro proyecto con el que Baker Hall (Toledo, Ohio, 1931) alcanzó una notable popularidad fue su interpretación del otrora presidente estadounidnese Richard Nixon en la obra teatral "Secret Honor" (1983), que luego sería llevada al cine por el director Robert Altman también con Hall Baker como protagonista. Más de cien proyectos televisivos engrosan la trayectoria de este prolífico actor secundario que cautivó a los seguidores de la comedia de situación "Seinfeld" encarnando al teniente Bookman en el episodio "The Library", allá por 1991.

En sus legado destaca también su aportación en la novena y última temporada de la serie "Falcon Crest" (1989) y, más recientemente, en la serie "Modern Family" (2009) o "Bojack Horseman" (2014). En la últimas décadas estuvo presente en "The Zodiac" (2005) y "Zodiac" (2007), ambas producciones basadas en el asesino en serie homónimo que atemorizó a EE.UU. a finales de los sesenta. "Argo" (2012) y "The Last World" (2017) ponen el broche a la lista de películas más reconocidas en las que el actor participó recientemente. En televisión, la serie "Messiah" (2020) fue el último gran proyecto al que estuvo vinculado.