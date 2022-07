Ricky Martin afirmó este domingo que las alegaciones de violencia doméstica y por las que encara una orden de protección son «totalmente falsas», y aseguró que enfrentará dicho proceso «con la responsabilidad» que le caracteriza. Las expresiones del artista puertorriqueño llegan un día después de que la Policía de Puerto Rico confirmara que está en proceso de diligenciar una orden de protección emitida contra el cantante por una denuncia bajo la Ley 54, que protege a las víctimas de violencia doméstica. «La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza», expresó Ricky Martin en su cuenta de Twitter.

El intérprete de grandes éxitos musicales como «La copa de la vida», «La mordidita», «Livin' la Vida Loca» y «María» agregó en el mensaje que «por ser un asunto legal en curso» no puede hacer «expresiones particulares». Al final del tuit, el cantante y actor de 50 años agradeció «las innumerables muestras de solidaridad» y dijo que las recibe con todo su corazón. El equipo legal del artista aseguró el sábado que las alegaciones de violencia doméstica son «completamente falsas», después de que se emitiera una orden de protección en su contra. «Las alegaciones contra Ricky Martin, que conducen a una orden de protección, son completamente falsas», según un comunicado de su equipo legal difundido por Perfect Partners, la firma de relaciones públicas del cantante en Puerto Rico.

«Estamos seguros de que cuando los verdaderos hechos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente Ricky Martin será plenamente reivindicado», agregó la escueta nota. La orden judicial fue expedida por la jueza Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, tras una solicitud ex parte, informó en un comunicado la Policía. Al tratarse de un caso bajo la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, la Policía de Puerto Rico no revela el nombre de la parte peticionaria. Según el periódico puertorriqueño El Vocero, la orden indica que las partes se relacionaron por siete meses y se separaron hace dos, pero Ricky Martin no ha aceptado esta separación.

El documento alega que el artista llama con frecuencia al demandante y ha merodeado incluso alrededor de su residencia en al menos tres ocasiones, por lo que «el peticionario teme por su seguridad». Enrique Martín Morales, más conocido como Ricky Martin, está casado desde 2017 con el artista de origen sirio Jwan Yosef y tiene cuatro hijos. Por otra parte, el artista se enfrenta a una demanda en el Tribunal del Distrito Central de Los Ángeles de más de 3 millones de dólares por parte de su exrepresentante Rebecca Druker.