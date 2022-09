Rosalía, gran favorita a Los 40 Music Awards 2022 frente a Ana Mena

Grandes estrellas de la música española se reunieron este martes en Mallorca invitados por Los40 en la tradicional cena anual en la que esta emisora ha dado a conocer a los candidatos de sus premios, a los que esta vez concurrirá como gran favorita Rosalía, con 7 nominaciones. La catalana, ausente en el acto, competirá por ser la mejor artista, por el mejor álbum gracias a «Motomami», la mejor canción por «La fama» con The Weeknd, aspirante asimismo a mejor colaboración, al mejor videoclip por «Saoko», así como por su buen directo y la calidad de su más reciente gira. Le siguen los pasos a cierta distancia Ana Mena, presente en 4 de las candidaturas. Con 3, Lola Índigo, Aitana, Dani Martín, Manuel Carrasco, Dani Fernández, Nil Moliner y C. Tangana, y con 2, Chanel, Leiva y Natalia Lacunza.

Muchos de ellos y más figuras como Blas Cantó, Álvaro de Luna, Miki Núñez, Belén Aguilera o Abraham Mateo desfilaron por la alfombra verde instalada a unos pocos kilómetros de la capital balear, que ha tomado el relevo a Ibiza como sede de este evento que sirve de previa a la gran ceremonia de entrega de sus galardones el 4 de noviembre de nuevo en el Wizink Center de Madrid. «Esto es una fiesta para celebrar la música después de no haber podido hacerlo en mucho tiempo», declaró Dani Martín, quien acariciaba la posibilidad de ser nominado por su directo y su multitudinaria gira, para dedicárselo «a los técnicos y músicos que tanto han sufrido» durante la pandemia. El madrileño, que en efecto competirá en esas categorías, además de en la de mejor álbum por «No, no vuelve», desveló que dedicará 2023 a descansar y a viajar.

El que no descansa es Manuel Carrasco, quien ha ratificado con las nominaciones a mejor artista, mejor artista en vivo y mejor gira otro año de hitos como el de convertirse con su concierto en junio en Sevilla ante 75.000 personas en el artista español que más público ha congregado nunca en un show. «No se me pasa de largo que haya sido después de ese recorrido muy poquito a poco y por eso he valorado cuando metía a 500 personas en un concierto y cuando he metido a 75.000», destcó el onubense, que en noviembre publicará nuevo disco.

Lola Índigo celebró junto a su amiga y colega María Becerra el éxito de su reciente tema conjunto «Discoteka», anticipo del tercer álbum con el que sorprenderá en 2023 y que, según contó, presentará en dos grandes evento en Madrid y Barcelona. Acostumbrada ahora sí a estar «nominada en positivo» tras su accidentado paso por diversos talent-shows, en las horas previas aún bromeaba sobre el motivo de su asistencia a la cena. «¡Si yo en realidad vengo por la bebida gratis!», declaró entre risas antes de saber que podría alzarse con galardones como el de mejor artista, artista en directo y artista del 40 al 1.

Doblemente escotada, por delante y por detrás con su vaporoso vestido, Ana Mena se mostró muy feliz por la colaboración que se incluirá en el próximo disco de Pablo Alborán bajo el título de «Ave de paso». «Esto lo soñaba desde hace mucho», reconoció la malagueña sobre el dueto junto a su paisano, expectante asimismo por un disco nuevo que espera tener acabado para este 2022, un año que le ha dado otras alegrías como «Música ligera», nominada a mejor canción. «Es muy importante porque este tema ha significado mucho para mí», celebró tras confirmar sus posibilidades además como artista, videoclip por «Las 12» junto a Belinda y la colaboración con Abraham Mateo en «Quiero decirte».

Quien también tendrá noticias «inminentes» es Chanel. La cubanoespañola señaló que tiene «más de un tema» preparado para tomar el relevo a su eurovisivo «SloMo». «Estoy empezando y quiero encontrarme, hacerlo bien y que me guste. Solo depende de mí que salga ya», ha asegurado la artista, que ha entrado por la puerta grande al ecosistema musical español. «¿Quién me iba a decir a mí hace tiempo que iba a estar aquí disfrutando de esto?», celebró tras hacerse con nominaciones a artista revelación y artista Del 40 al 1. La lista completa de nominados, disponible en la web de Los 40, podría hacer que también se coronasen en el ámbito internacional Harry Styles, Camila Cabello, Imagine Dragos, Black Eyed Peas o David Guetta, así como Shakira, Sebastián Yatra y Karol G en el apartado latino, en una edición que ha aumentado el número de categorías y número de aspirantes en cada una de ellas.