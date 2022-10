El VAR ha conseguido subsanar errores graves en el fútbol profesional, aunque también ha contribuido a suscitar algunas polémicas por su aplicación. El videoarbitraje ha sido uno de los grandes avances tecnológicos entre la élite, pero en las categorías amateurs se producen acciones polémicas a la vista de todos que el colegiado ha interpretado de otra manera. Decidir en décimas de segundo y en posiciones con visibilidad reducida puede comprometer la actuación de los árbitros, que en muchas ocasiones tampoco cuenta con la colaboración de muchos jugadores que tratan de sacar rendimiento a las malas artes.

El grupo gallego de Tercera División ha vivido uno de estos episodios singulares que ha terminado por convertir en viral el vídeo de un penalti surrealista. Ocurrió en el partido que enfrentaba al Estradense y al Fabril, filial del Deportivo de la Coruña, que estaba 2-0 en el marcador a favor de los locales cuando en el minuto 58 el visitante Iano entró en el área y en su carrera chocó con Iván García, que iba de espaldas. El colegiado Lois Carro decretó penalti para sorpresa y malestar tanto de los jugadores del Estradense como el público, que había visto claramente como habían sido los dos jugadores del Fabril los que habían chocado en el interior del área.

El filial deportivista no perdonó desde los once metros y Nájera completó su doblete en el tramo final para sellar un empate (2-2) que ha inundado las redes. La acción del penalti se ha convertido en el vídeo viral del fin de semana y ha suscitado multitud de comentarios. El árbitro estaba cerca de la jugada para analizar la acción y no dudó en señalar el punto fatídico a pesar de las protestas. Sin VAR y por lo tanto sin posibilidad de dar marcha atrás sobre una decisión que resultó clave en el desarrollo del choque.