Las estrellas escogidas por los internautas se dieron cita este miércoles por la noche en la Embajada Italiana de Madrid, que ha sido el escenario de los premios Forbes Best Influencers 2022 donde han asistido las personalidades más conocidas en las redes de estos momentos. En estos premios, la revista Forbes ha querido reconocer la labor de los influencers en diferentes categorías. Antes de dar los galardones, Riccardo Guariglia y Andrés Rodríguez, presidentes de SpainMedia, editores y directores de Forbes España, quisieron reconocer la labor de todos los presentes. «Hoy hablamos de influencers, pero también de referentes de opinión, de los creadores de contenido como grandes aliados para influir en sus audiencias».

Aída Domeneq fue la triunfadora de la noche. Conocida en las redes sociales como Dulceida, la catalana ganó el premio Best Influencer 2022 y compartió su alegría a través de su Instagram. Con más de tres millones de seguidores, aseguró que este premio es de todos los que la siguen y les ha dado las gracias por «acompañarla en cada aventura». También ha asistido al esperado evento la influencer María Pombo, que fue una de las mejores vestidas de la noche, según los expertos en moda- quien recibió uno de los premios más esperados, Best Digital Entrepreneur-.

La revista quiere premiar a un sector que tiene cada vez más reconocimiento fuera y dentro de las redes sociales: las influencers. Forbes quiere reconocer así el trabajo que hacen las jóvenes en diferentes categorías, desde el lifestyle, pasando por los viajes, la moda, la belleza e incluso la tecnología. A esta cita han acudido varias famosas aunque todas las miradas se fueron hacia Laura Escanes, protagonista en estas últimas semanas por su separación con Risto Mejide y su supuesto romance con el 'youtuber' Míster Jägger. Con un espectacular vestido rojo, Laura Escanes confesó a los medios de comunicación que «nadie muere de amor» y que «hay que salir adelante».

Estos son los principales premiados

Best Influencer 2022 – Aída Domeneq (Dulceida)

Lifesyle – Marta Díaz

Fashion – Marta Sierra

Best Digital Entrepreneur – María Pombo

Como no podía ser de otra manera, la velada generó numeroso interés en las redes sociales, donde los influencers asistentes no dudaron en compartir infinidad de información del evento celebrado por la revista Forbes en la Embajada Italiana de Madrid. Las fotos, los vídeos y las stories triunfaron en internet, donde los millones de seguidores de las diferentes personalidades asistentes no dudaron en dar su opinión sobre los premios.