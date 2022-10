Nace el hijo de Rafa Nadal y Mery Perelló. La mujer del tenista ha dado a luz en la mañana de este sábado, en un parto sin complicaciones, estando, tanto el bebé como la mamá en buen estado de salud. El embarazo se dio a conocer en el mes de junio, tras semanas de rumores acerca de la posible paternidad de Rafa, de 36 años. Según Marca, el primogénito llevará el mismo nombre que el tenista.

El matrimonio ha intentado llevar la noticia con la mayor discreción posible. Los rumores sobre el embarazo comenzaron a sonar con fuerza el 5 de junio, cuando el tenista todavía estaba disputando la final del torneo de Roland Garros. Los gestos de la empresaria y las prendas que escogió durante la competición (vestidos holgados y blusas amplias) hicieron saltar todas las alarmas. Además, cuando ambos posaron con la Copa de los Mosqueteros se cubrió la zona del vientre con el trofeo. Diez días después, la revista ¡Hola! lanzó las primeras imágenes de Mery Perelló, luciendo una evidente tripa de embarazo, dando a conocer la buena nueva al mundo, a excepción del círculo cercano de la familia, ya conocedor de su paternidad. A finales del estío saltaron las alarmas al saberse que Mery estaba ingresada en una clínica privada de Palma, en un momento en que Rafa Nadal estaba inmerso en el US Open, en Nueva York, torneo que acabó abandonando: «Necesito volver (a casa). Tengo cosas mucho más importantes que el tenis que atender». Posteriormente se supo que su estado no era grave y, aunque se planteó realizar una intervención a la madre, no se llevó a cabo debido al avanzado estado de gestación (de 31 semanas) en el que se encontraba.

Mery tuvo así que permanecer en reposo las últimas semanas que restaban de gestación. Aunque se llegó a especular sobre la posible prematuridad del bebé, según los cálculos que se manejaban, salía de cuentas a mediados de este mes de octubre, por lo que el primogénito de los manacorins solo se ha adelantado una o dos semanas a la fecha prevista.