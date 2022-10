Cada vez hay más famosos que rompen los tabúes sobre la salud mental y explican cómo se sienten o cómo han vivido sus experiencias. Tener este tipo de referencias es muy importante para darnos cuenta de que no estamos solos y que todos podemos pasar por este tipo de situaciones. Muchos de ellos han admitido que ir a terapia les ha permitido solucionar los problemas a los que se enfrentan día a día y que no hay que tener miedo de pedir ayuda. Con motivo del Día de la Salud Mental queremos recordar algunos de los casos más sonados o que marcaron un antes y un después entre algunos personajes públicos.

La cantante mallorquina Angy Fernández explicó en una entrevista que ella ha sufrido depresión ligada a la ansiedad desde los 19 años hasta hace poco. «Desde que compartí mi experiencia con mis seguidores, no han dejado de agradecerme y pedirme ayuda», añadió. Ir a terapia y hablar con su círculo más cercano fueron las razones que le permitieron avanzar y estar mejor. La también actriz quiso remarcar que la gente con depresión no está sola y les pidió que no se avergonzaran de ello.

Sin salir del mundo artístico, Dani Martín, el excantante de El Canto del Loco, quiso transmitir a sus seguidores de Instagram como se siente y sincerarse sobre su salud mental. «Estoy medicado desde hace un año y me está ayudando mucho, acompañado de mi terapia», aseguró en una publicación el pasado mes de marzo. Sin embargo, esta no es la primera vez que el artista ha explicado públicamente su situación. Dani Martín confesó, mucho antes, que iba al psiquiatra y que «lo disfrutaba» tras haber sufrido un grave ataque de pánico que le hizo replantearse toda su vida y cómo estaba viviendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Martín (@_danimartin_)

El tema de la salud mental también está muy presente entre los influencers. Dulceida decidió abandonar las redes sociales tras romper con su expareja Alba Paul. «Desde hace unos meses estoy recibiendo un acoso constante en redes sociales sobre mi relación, por parte de unos pocos, que hacen mucho ruido y también mucho daño a mí y a las personas que me quieren», aclaró en agosto de 2021. La bloguera explicó que necesitaba alejarse un tiempo de este mundo digital porque para ella lo más importante en esos momentos era su salud mental.

«Voy a estar desconectada de las redes unas semanas. Muchas cosas en muy poco tiempo y no puedo fingir que soy fuerte siempre. Os quiero», anunció la instagramer Laura Escanes en una historia en febrero. La presión de estar siempre conectada y tener que estar bien pudo con ella y, por ese motivo, tomó esta drástica decisión acompañada de sesiones de terapia que, según afirmó, «le salvó la vida».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LAURA ESCANES (@lauraescanes)

El presentador de televisión Ángel Martín publicó el libro Por si las voces vuelven en el que relataba un brote psicótico que sufrió en 2017 y que le llevó a estar ingresado en un psiquiátrico. El cómico dijo que el objetivo de su escrito era concienciar a sus lectores sobre la importancia de cuidar la salud mental y normalizar las enfermedades mentales para evitar que quienes las padezcan sean etiquetados.

El caso de la gimnasta Simone Biles fue uno de los que más ha dado la vuelta al mundo y que ha conseguido romper con uno de los grandes tabúes del mundo del deporte de alto rendimiento. La deportista norteamericana se retiró antes de tiempo de los Juegos Olímpicos de Tokio, en 2021, para priorizar su salud mental. Este hecho hizo poner sobre la mesa la importancia de hablar sobre este tema. «Tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos. Esto no es simplemente salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos. Es más importante la salud mental que el deporte ahora mismo», reflexionó tras tomar la decisión.