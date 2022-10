El streamer vasco Ibai Llanos esta en boca de todos. Desde que empezó a retransmitir partidas online para la Liga de Videojuegos Profesional en el 2014 su popularidad no ha dejado de crecer y en los últimos años ha formado parte de grandes acontecimientos reconocidos a nivel mundial. A pesar de que siempre se le ha reconocido por su forma de ser, por su facilidad para hablar en directo y por su espontaneidad, estas últimas semanas le están pasando factura. Ha sido él mismo el que ha explicado que, después de volver de Nueva York, ha empezado a recibir comentarios negativos en sus redes sociales.

Parece ser que esta cascada de hate se ha producido después de su retransmisión del clásico Real Madrid-Barcelona y el zasca que se llevó en directo durante la gala del Balón de Oro de la ganadora Alexia Putellas. «He tenido una cantidad de hate insano... Entiendo que forma parte de mi trabajo, pero hay días que se hace complicado», ha dicho en uno de sus director de Twitch.

Pero eso no es todo, el streamer ha ido más allá y ha remarcardo que no sabe muy bien como se encuentra y que se esta replanteando su vida. «Sí que es cierto que me estoy replanteando ciertas cosas. No sé muy bien qué quiero hacer con mi vida». En este sentido ha admitido que «el dinero no puede protegerte de ciertas cosas». A pesar de esto, Ibai admite que es un privilegiado, pero eso no quita que haya momentos en los que se venga abajo. «Sé que la vida me va de puta madre y que soy un privilegiado, siempre lo intento tener muy presente. Pero, bueno, hay veces que con eso no es suficiente. Supongo que los sentimientos no se pueden controlar».