La última vez que se pudo ver al rey Juan Carlos fue el pasado 19 de septiembre cuando acudió junto a Doña Sofía, su hijo y la Reina Letizia al funeral de Estado organizado para dar el último adiós a la reina Isabel de Inglaterra, que se celebró en la Abadía de Westminster, Londres. Tras esa aparición, pocas cosas se han sabido del emérito... hasta este jueves, que Vanitatis ha avanzado que seguramente asistirá a la boda de Juan José Franco y Khali El Assir, que se celebra en Abu Dabi.

Así, si no hay cambios de última hora, que aconsejen por una cuestión de imagen que no acuda, el rey emérito estará presente en la celebración nupcial que se llevará a cabo este fin de semana. En un inicio será una boda discreta y aunque quieren que se celebre en la más estricta intimidad para evitar la repercusión mediática, a la boda están invitadas muchas personalidades reconocidas.

Han pasado dos años desde que Don Juan Carlos dejó España para mudarse a Abu Dabi, donde todavía reside. Sus apariciones han sido escasas y solo ha vuelto al país una vez. Durante esa visita a Sansenxo, el emérito hizo unas declaraciones que no gustaron ni a la Casa Real ni al Gobierno, ya que dijo que él no tenía que dar ningún tipo de explicación. Tras estas declaraciones fue a Zarzuela para reunirse con su hijo y desde entonces no ha vuelto a España.