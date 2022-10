Michaella McCollum y Melissa Reid son dos jóvenes británicas que, como tantas, llegaron a Eivissa para trabajar. Sin embargo, la vida de ambas dio un vuelco en 2013 cuando fueron detenidas en el aeropuerto de Perú mientras intentaban traer a España 11 kilos de cocaína, droga que en el mercado alcanzaría un valor aproximado de 1'7 millones de euros.

Su caso atrajo la atención mediática internacional y la prensa las bautizó como 'Peru Two'. Ahora Netflix estrena la serie documental 'Confesiones de una mula en Ibiza', donde se narra en primera persona la estremecedora experiencia de estas dos mujeres en el mundo del tráfico de drogas.

En la serie, producida por el canal digital BBC Three y que consta de una temporada y cuatro capítulos de unos 30 minutos, Michaella McCollum cómo llegó a Ibiza por primera vez a los 19 años desde Irlanda del Norte y se enamoró de la isla. Sin embargo, McCollum cuenta que conoció a un joven que se hacía llamar Davey que convenció a Melissa Reid y a ella para que viajaran a Perú a ejercer de 'mulas'.

«Era muy ingenua cuando tenía 19 años. No pensé que me pudiera pasar nada malo. Nunca cuestioné las cosas. Simplemente creía todo y confiaba en las personas con demasiada facilidad. No deberíamos ser así, no todos tienen tus mejores intenciones, los extraños no se preocupan por ti», narra en el documental.

Tras su detención en el aeropuerto de Perú con 11 kilos de cocaína escondidos en su equipaje, las mujeres contaron que habían sido secuestradas en Ibiza por una banda de narcotraficantes, quienes les habrían obligado a transportar la droga. Finalmente, Melissa Reid contó la verdad y ambas fueron condenadas a prisión seis años y ocho meses.

McCollum consiguió la libertad condicional en marzo de 2016 y Reid en junio de ese mismo año. McCollum volvió a Dublín y publicó el libro «Nunca verás la luz del día otra vez», donde cuenta todo lo que vivió tras las rejas, mientras Reid optó por mantener un perfil bajo y vive en Escocia.