El próximo domingo 30 de octubre tocará cambiar los relojes, ya que entrará en vigor el horario de invierno. Esto suele generar mucha confusión sobre si se adelanta o se atrasa la hora. En este caso se atrasa la hora, por lo que a las 3:00 de la madrugada volverán a ser las 2:00. Por tanto, esa noche podremos dormir una hora más. El objetivo de esta medida, que se aplica en la Unión Europea, es ahorrar luz. Al retrasar una hora, amanece y anochece más pronto; esto será así hasta el 26 de marzo de 2023, cuando se hará justo lo contrario: adelantar una hora.

El cambio de hora se lleva a cabo dos veces al año en España desde 1974 y se mantiene pese a la oposición de la ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios Españoles que rechaza esta medida debido principalmente a sus repercusiones sobre la salud y las personas. El Consejo de Ministros acordó en 2018 la creación de una Comisión de personas expertas para el estudio de la reforma de la hora oficial, encargada de la elaboración de un informe de evaluación de las disposiciones reguladoras del cambio horario, así como sobre la conveniencia de mantener en España la hora de Europacentral. Esto respondía al inicio de un proceso de modificación de la Directiva 2000/84/CE, que dio lugar a la presentación por la Comisión Europea de una propuesta que eliminaba los cambios de hora estacionales.

Sin embargo, esta propuesta de supresión de los cambios horarios no ha sido adoptada hasta ahora. En su informe de 20 de marzo de 2019, la comisión de expertos concluyó que no era aconsejable producir ningún cambio precipitado en los husos horarios mientras no existiese un consenso compartido y una difusión práctica a la ciudadanía de los riesgos y oportunidades que comporta. Además, añadió que el análisis de los husos horarios deberá venir siempre vinculado al de los usos del tiempo al objeto de clarificar conceptos y procurar pautas de comportamiento que procuren determinados modelos compartidos como el de la corresponsabilidad.