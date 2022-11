¿Cuándo cobrarán los pensionistas la paga extra de Navidad?

Alrededor de 10 millones de pensionistas de todo el país aguardan con expectación el cobro de sus pagas extras, especialmente por el impacto que la elevada inflación causa en el bolsillo de los ciudadanos. Los pensionistas obtendrán la extraordinaria de Navidad el mismo día en el que se les ingresa la mensualidad ordinaria del próximo mes de noviembre. Es decir, los jubilados verán ingresado el dinero de la paga extra en sus cuentas entre el día jueves 24 y el viernes 25 noviembre, aunque la fecha exacta dependerá de cada banco.

Por ejemplo, CaixaBank, Santander y Bankinter adelantan el pago de las prestaciones a los días 23 y 24 de cada mes. Sin embargo, el resto de entidades como Sabadell, BBVA, ING, Abanca, Liberbank, Cajamar y Unicaja tienden a respetar los plazos de la Seguridad Social y reparten estas pensiones el mismo día 25. En el caso de las pensiones contributivas, la cantidad mínima garantizada en 2022 es de 721,70 euros para jubilados mayores de 65 años sin cónyuge a cargo, mientras que la máxima es de 2.275,77 euros. Una vez aplicado el incremento aprobado por el Gobierno para 2023, las primeras pasarán a ser de 783,04 euros mientras que las segundas llegarán a los 2.819,18 euros.

Sin embargo, no todos los pensionistas tienen derecho a la paga extra de verano y Navidad. Según indica la Seguridad Social a través de su página web, únicamente las pensiones derivadas de enfermedad común y accidente no laboral se abonan en 14 pagas. Esto no quiere decir que se les esté dando menos dinero: lo reciben de manera prorrateada dentro de las mensualidades ordinarias, al haber sido tenidas en cuenta para el cálculo de la base reguladora de la pensión.