InfoJobs ha querido aprovechar el tirón que tiene el streamer Ibai Llanos y motivar a los más jóvenes para que tengan mejores oportunidades tanto en el terreno laboral como en el personal. Lo han hecho con los idiomas, un factor imprescindible a la hora de optar a un empleo. El inglés ha pasado a ser básico para comunicarse y trabajar en la mayoría de los sectores. Por ello, el portal de empleo ofrece a los jóvenes una beca para estudiar inglés en Australia.

Dentro de la web, el anuncio protagonizado por Ibai Llanos, publicado el martes 15 de noviembre, dice lo siguiente: «¿Sabes todo lo que puedes hacer si aprendes inglés o mejoras el nivel que ya tienes? Y es que en la vida no siempre puedes depender de un gran amigo para que te ayude con el inglés cuando vas de viaje. No puedes tener a Reven de traductor todo el rato, como me pasó a mí en mi viaje a Nueva York». Además, para mostrarse más próximo al público juvenil se utiliza un lenguaje más coloquial: «Te inscribes a esta oferta, aprendes inglés, te pegas un pedazo viaje a Australia, ¡y a volar! Que está 'to pagao'».

Lanzamos la Beca InfoJobs Ibai: 2 meses en Australia aprendiendo inglés, ¡con todos los gastos pagados!



¡Inscríbete aquí! 👇👇👇👇👇👇https://t.co/9ElMny5UPG#BecaInfoJobsIbai — InfoJobs (@InfoJobs) November 15, 2022

En concreto, la beca que ofrece el portal de empleo junto al famoso streamer incluye dos meses de curso de inglés en Australia en Gold Coast, vuelos de ida y vuelta, alojamiento, seguro de viaje, coste del visado, servicios de recogida en el aeropuerto, servicio de colaborador y acompañamiento durante toda la estancia. Además, la persona que consiga la beca podrá disfrutar de unas prácticas profesionales de dos meses remuneradas con 1.000 euros mensuales.

¿Cómo participar para conseguir la Beca Infojobs-Ibai?

Los interesados en participar y dar el salto hasta la otra punta del mundo deben darse de alta en InfoJobs o, en caso de tener ya una cuenta de acceso, han de inscribirse en la oferta correspondiente. La persona ganadora de la beca tendrá un año para poder canjearla. De momento hay más de 34.000 personas inscritas deseando disfrutar de esta oportunidad.

Aunque no sea un requisito, se pide que los interesados sepan trabajar en equipo, tener buenos conocimientos del mundo de las redes sociales, y ser responsable y organizada. Además debe tener estudios superiores, en este caso, como mínimo, Bachillerato.

No es la primera vez que Ibai Llanos ofrece a sus seguidores la oportunidad de trabajar junto a él desde esta plataforma de empleo, ya que el streamer ha ofertado anteriormente la posibilidad para todos aquellos que quieran seguir sus pasos en internet y convertirse en 'streamers' o creadores de contenido. En este caso habrá cinco becas, y en cada una dará formación estos famosos creadores: Axozer, JuanS Guarnizo, Pandarina, Mayichi y ElisaWaves.