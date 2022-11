El cantante estadounidense de música country Jake Flint ha fallecido a los 37 años de forma inesperada, apenas unas horas después de haberse casado, informaron este miércoles medios locales. No se han determinado las causas de la muerte de Flint, que falleció el pasado sábado mientras dormía, pocas horas después de haber celebrado su boda, confirmó su manager Clif Doyal. «No era solo un cliente, era un querido amigo y un tipo súper agradable», dijo Doyal al medio The Oklahoman. «Era una persona sociable y tenía un increíble sentido del humor. Hizo reír a todos y los hizo sentir bienvenidos. Fue un embajador del Oklahoma Red Dirt», un género musical creado en el estado en el que Flint nació y se crio, agregó.

El martes, la viuda de Flint, Brenda, compartió una publicación muy emotiva en su perfil de Facebook. «Deberíamos estar revisando las fotos de la boda, pero en cambio tengo que elegir la ropa para enterrar a mi esposo», escribió. «La gente no está destinada a sentir tanto dolor. Mi corazón se ha ido y realmente necesito que regrese. No puedo soportar mucho más. Lo necesito aquí», agregó. El músico Mike Hosty, que actuó el sábado en la boda del cantante y compositor, recordó que Flint tenía «un gran corazón». Y la exmanager y amiga de Flint, Brenda Cline, también rindió homenaje al difunto cantante y señaló que ella «lo amaba como a un hijo», al tiempo que anunciaba en redes sociales que falleció cuando se disponía a emprender nuevos proyecto. "Estábamos a punto de embarcarnos en un negocio juntos después de que él y Brenda se casaran, lo cual fue ayer. Sí, ayer.

Jake Flint 🖤 pic.twitter.com/wdc0yL8m8o — Red Dirt NC (@reddirtnc) November 28, 2022

Jake tiene un millón de amigos y no estoy segura de cómo todos enfrentarán esta trágica pérdida«, explicó. Flint lanzó cuatro álbumes de estudio en su carrera, comenzando con su disco de 2016 »I'm Not OK". También fue nombrado artista emergente del año en los We Are Tulsa Music Awards en 2018, según Entertainment Weekly.