Frank Cuesta se ha vuelto a convertir en el centro de la polémica después de publicar en las redes un vídeo en contra de la diversidad sexual, que ante la avalancha de comentarios tildándolo de homófobo decidió borrar a las pocas horas. Sin embargo, un extracto grabado de aquel momento se ha difundido a través de las redes debido a su polémico contenido. En esta ocasión, el herpetólogo carga contra la homosexualidad, de la que dice que es «antinatural».

Según el presentador de Wild Frank, hay que fijarse en la naturaleza, en el comportamiento de los animales, para darse cuenta de que la heterosexualidad sería lo normal. En las imágenes, del vídeo ya retirado por Cuesta, haciendo las siguientes declaraciones sobre la diversidad sexual: «Tú pones una puta película ahora y son todo tías comiéndose los morros, tíos comiéndose los morros. Yo ya no veo un tío ni una tía nunca, que está muy bien. Que está muy bien que haya tías comiéndose los morros y que se chupen las tetas y que tíos se peguen mamandurrias. ¡Que está muy bien!».

Y añade: «Pero, ¡hostia! Perdonad que os diga, de vez en cuando que un tío y una tía sea algo normal, que es que ya somos anormales, estamos siendo anormales». Y, además, aprovecha para comparar con el comportamiento de los animales: «¿Qué busca el gallo, otro gallo o una puta gallina? ¿Qué busca el ciervo otra cierva u otro puto ciervo para darle por culo?». Incluso, el herpetólogo justifica la homosexualidad entre los animales con una comparación sobre los perros: «¿Qué pasa? Que vemos que los perros en las ciudades se follan unos a otros. Pues claro, pues porque no tienen perras y lo que pillan es un agujero… Oye, en la guerra cualquier agujero es una trinchera».

Frank Cuesta diciendo que ser heterosexual es lo "normal" y que ser gay o lesbiana es "antinatural". Homofobia bien 😍 pic.twitter.com/BxnXZFNI2k — Gema MJ (@gmaemejota) December 13, 2022

«Pero es que ya no se puede en una puta película donde una tía diga: ‘Me gusta un tío’. Pues no: ‘Me gusta un tío, una tía y aquel árbol. Me voy a follar al árbol’. Y yo me niego porque es antinatural», añade Cuesta. Y es que según el presentador, la diversidad sexual «nos lo están metiendo con un puto descorchador para fuera y para dentro. Y dirás: ‘¿Y eso en qué te afecta a ti?’. A mí, en nada. A mí, en nada. Pero a mis hijos, a mis nietos, y, sobre todo, a mi trabajo sí le afecta porque esa es la subnormalidad que hay hoy en día. Que está todo metido a presión, que ya nada es natural».

Tras retirar el clip con sus incendiarias declaraciones, Cuesta ha denunciado que el vídeo había sido manipulado y sacado de contexto: «No eran comentarios homófobos. Bueno, para ti seguramente sí», le ha escrito en Twitter a una de las usuarias que ha criticado las imágenes. «Que manipuladores sois y, sobre todo, que daño estáis haciendo. Me quieres etiquetar de homófobo, xenófobo, gordófobo, misógino y no sé cuántas cosas más... ¡Perfecto! Pero el daño que estáis haciendo a esta sociedad es brutal», ha añadido el presentador tras la polémica.