Diccionario de la Lotería de Navidad: ¿qué es una lira? ¿y una tolva?

Ya no queda nada para la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. El Teatro Real de Madrid acogerá la cita más esperada este jueves, 22 de diciembre, para repartir suerte y alegrar la Navidad a los más afortunados. Millones de españoles sueñan con llevarse el ansiado premiazo: 'el Gordo'. Y es que son muchas las personas que estarán pegadas al televisor o al móvil para seguir en directo la tan esperada lotería. Conocemos cuánto se queda Hacienda de los premios, qué pasa si se pierde un décimo o cómo evitar problemas al compartir uno de ellos, pero ¿sabemos el léxico de este sorteo? Si no es así, aquí te dejamos nueve palabras y su significado según la Real Academia Española (RAE) para que las conozcas en profundidad y no te pierdas nada de este evento tan mágico.

Alambre Es dónde se ensartan, una vez extraídas del bombo, las bolas de los números premiados y las de sus premios correspondientes. Billete Coincide con la serie para un número determinado. Este año hay 172 series, es decir, de cada número se emiten 172 billetes. Capilla Es la maqueta final de un décimo o de un billete, en el que aún no figura impreso un número del sorteo. Copa Recipiente ancho y transparente, en forma de copa, donde cae la bola que sale del bombo tras deslizarse por la trompeta. Lira Aparato formado por diez varillas metálicas donde se ordenan las bolas tras su recuento y comprobación antes de introducirlas en el bombo. Paraguas Estructura circular de la que penden las liras que contienen todas las bolas de los números en juego. Tabla En la lotería, expositor o tablero en que se muestran las bolas de los números premiados y la de sus correspondientes premios. Tolva Recipiente transparente en forma de embudo que sirve para hacer pasar las bolas con los números en juego desde las liras hasta el bombo. Trompeta Embudo o canal por donde se deslizan las bolas desde el bombo hasta la copa.