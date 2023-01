Crece la preocupación por Elena Huelva: «Están siendo días muy difíciles»

Elena Huelva ha preocupado este lunes con una de sus últimas publicaciones. La joven sevillana, diagnosticada con sarcoma de Ewing, compartió en sus historias de Instagram el mensaje «Os quiero...» sobre un fondo negro. Su hermana, Emi, también pidió a sus seguidores que le mandasen todo su apoyo: «Vamos mi amor. Le empujamos entre todos un poco». Horas más tarde, ya este martes, la propia Elena ha querido compartir unas palabras en sus redes sociales. «Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre», ha publicado en su perfil de Instagram.

Noticias relacionadas El bonito gesto de Aitana con Elena Huelva en su concierto en Madrid En las últimas semanas el estado de salud de Huelva ha empeorado, hasta el punto de no poder asistir al concierto que dio Aitana el pasado 20 de diciembre en Madrid. Elena es una gran fan de la cantante y siempre que puede acude a sus actuaciones, pero en esta ocasión no pudo estar presente. «Me da mucha pena no poder estar allí esta noche con Aitana dándolo todo, con lo importante que ha sido y es para mí. Pero estaré de otra forma, desde casa, porque mi salud esta vez no me da tregua. Disfrutar y darlo todo todo los que vayáis», explicó ella misma. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴇʟᴇɴᴀ ʜᴜᴇʟᴠᴀ (@elenahuelva02) Eso sí, la cantante tuvo muy presente a su seguidora y le quiso agradecer su apoyo incondicional: «Quiero mandarle un fuerte abrazo y un beso enorme a Elena Huelva. Ella, pese a su lucha, es una mujer muy luchadora y siempre ha estado en mis conciertos, aunque estuviese en el hospital. Siempre ha buscado un hueco para venir a verme. Esta noche no ha podido venir a verme. Gracias por hacer todo lo que haces por mí. Te quiero mucho, eres una gran luchadora. ¡Te quiero!». Elena, con más de medio millón de seguidores, es reconocida por su lucha por visibilizar el sarcoma de Ewing, enfermedad que padece desde los 16 años. Este tipo de cáncer suele diagnosticarse en la juventud y en la actualidad no hay identificada una causa concreta.