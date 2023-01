Enero suele ser un mes tranquilo en cuanto a estrenos de series se refiere. Los grandes títulos suelen guardarse para más avanzado el año. Aunque siempre hay alguna excepción ya que una de las propuestas más esperadas inauguró mes y la otra llegará a mediados. Entre medio tenemos títulos que pueden interesar a más de uno con esperados regresos y ultimas temporadas. No hay superhéroes, extrañamente, pero tenemos Star Wars y videojuegos.

Entre los géneros de este enero, aunque siempre variados, en esta ocasión hay mucho drama e intriga, algo de terror, un poco de comedia y unas pizcas de animación.

'Kaleidoscope' (1 de enero). Netflix. Estreno.

El año ha empezado con fuerza con esta propuesta curiosa protagonizada con Paz Vega, Giancarlo Esposito y Rufus Sewell. Una historia que sigue a un grupo de ladrones que trabajan para entrar en una cámara inquebrantable y conseguir un botín de cifras imposibles. La singularidad de esta propuesta es que su estructura narrativa permite ver sus episodios en cualquier orden para. Los títulos de cada episodio son colores y pueden verse en cualquier orden salvo 'Blanco' que debe ser el último. Netflix ofrece inicios distintos a sus abonados, hay quien empieza con 'Verde' y otros con 'Amarillo' u otro color.

'Star Wars: la Remesa Mala' (4 de enero) Disney+. Temporada 2

La serie de animación del universo Star Wars más entretenida del momento cuenta las peripecias de los clones de la Remesa Mala, que debutaron en 'The Clone Wars'. En esta segunda tanda de episodios el grupo de soldados de élite se internarán en una galaxia que cambia tras la Guerras Clon. Este escuadrón de clones singulares emprenderán misiones mercenarias mientras luchan por mantenerse a flote y encontrar nuevas metas.

'Los Misterios de Murdoch' (9 de enero) Paramount Network Temporada 14

Vuelven las investigaciones de uno de las series de crímenes más interesantes del panorama actual con el detective Murdoch y su equipo en el Toronto del siglo XIX. Las curiosas técnicas e instrumentos que utiliza para en sus casos dotan de identidad propia a la serie.

'Entrevista con el vampior' (12 de enero). AMC+. Estreno

Basada en las novelas de Anne Rice, sigue la historia de los vampiros Louis de Pointe du Lac, Lestat de Lioncourt y Claudia, contada al periodista Daniel Molloy. Una serie que inevitablemente nos recordará a la película de Neil Jordan de 1994, pero esperemos que tenga identidad propia.

'Velma' (12 de enero) HBO Max. Estreno.

Una propuesta curiosa y adulta. Una serie de animación que cuenta los orígenes de Velma Dinkley, la cabeza pensante de la pandilla de Scooby-Doo. Esta original premisa cuneta el pasado de una de las investigadoras de misterios más entrañables. Promete.

'Atlante' (13 de enero). Disney+. Temporada 4.

La cuarta temporada de esta comedia dramática de autor que ha ido cosechando críticas excelentes. En la ciudad de Atlanta, dos primos afroamericanos se meten en el mundo del rap. Su evolución profesional será complicada por su diferente percepción de lo que es el arte, el producto, el éxito y otras cosas.

'Sky Rojo' (13 de enero). Netflix. Temporada 3.

Prosigue la andadura de una de las series de Alex Pina en la que cuenta la huida de Coral, Wendy y Gina de su proxeneta y dueño del Club Las Novias.

'Servant' (13 de enero). Apple TV+. Temporada 4 y última

Ya está aquí la cuarta y última entrega de esta inclasificable e hipnótica propuesta de M. Night Shyamalan. Las tramas se enrevesan y tensan para llevarnos hasta un final en el que deberían aportarse las respuestas más esperadas y deseadas.

'Your Honor' (13 de enero).Movistar Plus+. Temporada 2

Regresa Bryan Cranston como principal protagonista este drama judicial. En la primera temporada el juez Michael Desiato se cuestionó sus convicciones cuando su hijo adolescente atropelló accidentalmente a un joven y se dió a la fuga.

'Cristo y Rey'. (15 de enero). Atresplayer Premium. Estreno.

Serie centrada en el Madrid, 1979 y en la historia del domador Ángel Cristo y de la actriz Bárbara Rey. Su relación, sus negocios, sus espectáculos y su drama se desgranarán en esta propuesta.

'The last of us' (16 de enero). HBO Max. Estreno.

Este es uno de los títulos más esperados del año. Adaptación del famosos videojuego de terror que cuenta con Pedro Pascal y Bella Ramse como protagonistas. Su trama se desarrolla 20 años después de que la el mundo conocido haya sido destruido. Joel recibe el encargo de sacar a la joven Ellie fuera de una zona de cuarentena. Ambos deben atravesar los EEUU y depender el uno del otro para sobrevivir.

'The Dreamer' (24 de enero). Filmin. Estreno.

Miniserie sobre la figura de Karen Blixen, la autora de 'Memorias de África'. En su regreso a Dinamarca tras muchos años en África Oriental, sin dinero, enferma y divorciada, la serie describe su viaje desde este punto hasta convertirse en una escritora de renombre.

'La chica de nieve' (27 de enero). Netflix. Estreno.

Una de las propuestas nacionales más interesante del año. Una tensa intriga en torno a un secuestro ocurrido durante una cabalgata de los Reyes Magos. Miren, una periodista en prácticas, inicia una investigación paralela a la policial para encontrar a la niña desaparecida en Málaga.

'Terapia sin filtro' (27 de enero). Apple TV+. Estreno.

Serie que protagoniza Jason Segel y Harrison Ford en la que se cuenta la historia de un terapeuta que decide enfrentarse a la muerte de su esposa optando por decirles a sus pacientes exactamente lo que piensa.