Mar López, la pediatra mallorquina 'viral' en TikTok

Con más de 600.000 seguidores en TikTok, Mar López Sureda (Palma, 1987) se ha tornado en un fenómeno viral y referente sanitario para muchos padres. Esta pediatra del Pont d’Inca rezuma verdadera vocación por el cuidado de los niños y un afán divulgador como pocos, que le ha llevado a publicar este jueves Las respuestas de mi pediatra, su primer libro en el que recopila las dudas más frecuentes que recibe en consulta y redes.

¿De dónde surge su vocación por la pediatría?

Ya tenía 5 años y decía a mis padres que quería cuidar niños. Recuerdo que me llamaban la atención trabajos como el de pediatra, profesora…todo lo relacionado con niños. Incluso con nueve o diez años, cuando estaba con adultos y algún niño pequeño, me iba con él a jugar. Siempre me ha parecido mucho más divertido su mundo.

Las respuestas de mi pediatra es su primer libro, con el que da el salto de la divulgación en redes a la industria editorial ¿Qué pueden encontrar de diferente los lectores?

El libro pretende ser un manual con las respuestas a las dudas más frecuentes que los padres me hacen llegar, tanto en consulta como en redes sociales. Hay capítulos dedicados, por ejemplo, a la alimentación, al sueño (cómo deben de dormir los niños, qué es normal y qué no), a qué esperar de las revisiones con el pediatra y cuándo preocuparse, signos de alarma en el desarrollo infantil, incluso se tratan temas de rabietas o la retirada del pañal.

¿Es necesario este tipo de manuales para ser padres?

A mis padres les recomendaron que me dieran leche de fórmula en lugar de materna. A veces me tenían desnuda en casa, pero con zapatos para que no cogiera frío (cuando es, precisamente, al revés y se recomienda que los niños no lleven zapatos para que puedan desarrollar más los pies). Con esto quiero decir que, por ejemplo, mis padres intentaron cuidarme lo mejor posible, pero no sabían qué era lo recomendado desde el punto de vista de un profesional sanitario. En general, los padres tienen muchas dudas y con tantos blogs y consejos en internet, a veces vienen a consulta confundidos. De ahí este libro.

Tiene más de 600.000 seguidores en TikTok, ¿Por qué empezó a publicar vídeos?

En el PAC, tanto cuando estaba en el Pont d’Inca como en el de Santa Catalina, veía esta confusión entre las familias y les recomendaba webs con información fiable, aunque a veces pensaba «Esto lo explicaría de otra forma» o «Esto se entendería mejor con un vídeo». Una semana antes de que se decretara el confinamiento estaba de baja maternal y me animé a subir un par de vídeos a las redes. Con la pandemia fue un boom, los padres tenían muchas dudas y empecé a crecer de manera exponencial.

Mar López y el libro que publica este jueves.

Si algunos ya son hipocondríacos, en el caso de los padres la preocupación por la salud se multiplica. Le deben de haber llegado padres con reacciones desmedidas por problemas que en el fondo no lo son…

¡Sin duda! Recuerdo que una vez vino un padre, muy preocupado, porque decía que a su hijo le había salido un punto azul en la planta del pie. Cogí una gasa y resultó ser una mancha de tinta de bolígrafo. En otra ocasión una madre acudió a consulta porque había visto un punto blanco en la uña.

¿Qué recomendaría a los padres que se preocupan tanto por la salud de sus hijos?

Que pregunten. Antes esto no pasaba tanto porque teníamos una red de contactos. Podíamos preguntar con quienes vivíamos: la abuela, la madre, alguna tía o prima. Vivíamos más en comunidad. En la actualidad es normal que nos preocupemos por la sobreinformación en internet y porque en muchas veces no contamos con esa red de apoyo.

Ahora mismo, después de la pandemia y de la neumonía infantil, patologías que generaron alarma social, ahora mismo cree que existe alguna preocupación para los padres? ¿Hay alguna patología que le preocupe en especial?

Hemos pasado una alerta sanitaria con la pandemia de COVID y es normal que estemos susceptibles. Es cierto que este año ha habido mucha más incidencia de gripe y otros virus, pero entra dentro de lo esperado. Llevábamos dos años con mascarilla y sin apenas circulación de virus. Incluso muchos niños no iban al cole, por lo que no se contagiaban. Tenemos muy pocos anticuerpos y es más difícil defendernos de virus, por eso están teniendo más incidencia y gravedad.

¿Hay diferencia entre lo que preguntan los padres y las madres? ¿Tienen diferentes preocupaciones?

Las madres suelen llevar la carga mental del cuidado del niño: son las que se preocupan cuando están enfermos, las que los llevan al pediatra, las que controlan el calendario de vacunas. En el PAC, de todos los niños que atendía solo cuatro venían acompañados por el padre, la mayoría por las madres o, a veces, por los dos. En redes, el 97 % de mis seguidores son mujeres. Cuando recibo algún mensaje por parte de un padre me pongo contenta, porque digo: «¡Mira, uno implicado!». Los padres tienden a jugar más el papel de calmar los ánimos. Sus preocupaciones giran sobre todo por los testículos de los niños, por si tiene fimosis o por el tamaño del pene, supongo que por presión social o situaciones desagradables que han vivido ellos mismos por prácticas ya obsoletas.

¿El ser madre le ha cambiado la perspectiva como pediatra?

Totalmente. Ahora estoy viviendo la situación desde el punto de vista de los padres y entiendo mejor lo difícil que es, por ejemplo, que se tomen el medicamento o ponerles gotas. También el vínculo más emocional. Tres días después de tener a mi hija tuvieron que hacerle una prueba. Como profesional, conocía el procedimiento, pero me surgieron dudas nuevas y se me cayó un poco el mundo. El amor hacia un hijo es algo que está por encima de lo racional.