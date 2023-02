Los Premios Goya celebran este sábado en el Auditorio Andalucía de Sevilla una nueva gala que viene marcada por las recientes denuncias de agresión sexual en los Premios Feroz --de ahí que se haya implantado un protocolo antiacoso-- y la presencia de representantes políticos, en especial el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo en la oposición, Alberto Núñez Feijoó. Además, habrá una ausencia destacada de última hora ya que el director Carlos Saura ha fallecido este viernes a los 91 años de edad, un día antes de que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España le entregara en Sevilla el Goya de Honor, que estaba previsto recogiera su familia en su nombre. En cualquier caso, el cineasta recibió el 'cabezón' hace unos días en su casa.

Sobre el protocolo antiacoso, este pasado jueves se avanzó que incluirá equipo especializado ante agresiones sexuales y «espacios seguros» para atender casos. Entre otras acciones, incluye la formación específica para el personal y una descripción detallada de los pasos a seguir para cada una de las tipologías de violencia, agresión sexual, acoso sexual o intromisión que pudiera sufrir alguna de las personas asistentes al evento. También se ha referido a esta situación el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, en una entrevista con Europa Press en la que mostraba su deseo de tener «una gala segura en la que nadie pueda hacer lo que no se debe». Además, también ha explicado la dificultad de poner en marcha un protocolo. «Es complicado de organizar, pero hay mucha gente detrás y se trata de que, en el momento de que haya cualquier sospecha de cualquier actuación de este tipo, se corte radicalmente», ha señalado. El presidente de la Academia de Cine se ha mostrado «preocupado» por lo ocurrido en los Premios Feroz porque «la repercusión afecta no solo a los Goya, sino al cine español».

Las agresiones en el cine han llegado incluso al plano político, con Unidas Podemos señalando que contempla incluir en la Ley del Cine «más prevención» para evitar casos. «Vamos a hablarlo con el Ministerio de Cultura y con el Grupo Socialista y veremos, ahora que está en marcha el tema de la Ley del Cine, si a lo mejor poner más prevención en este tema podría ser una buena idea», ha explicado a Europa Press la portavoz de la Comisión de Cultura de En Comú Podem, Mar García Puig. García Puig considera que este tipo de iniciativas legislativas podrían tener más impacto «más allá de otras decisiones puntuales que muchas veces no llegan a trascender fuera del Parlamento», ha afirmado después de resaltar la importancia de poner en marcha «medidas transversales» para el sector. Por primera vez en una gala de los Goya se verán las caras el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. En este caso, Pedro Sánchez --anunciando su presencia a través de Twitter tras ver en un cine 'As bestas'-- y Núñez-Feijoo --con un lapsus entre medias de confundir los Oscar con los Goya-- quienes han confirmado a lo largo de esta semana su asistencia.

A ellos se suma la habitual presencia del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, en otro año más que no habrá presencia monárquica. También será una gala especial tras cumplirse 20 años de los polémicos Goya del 'No a la guerra'. Para Méndez-Leite, en aquella ocasión hubo «una especie de cuasi unanimidad» del cine español en esa reclamación, si bien tuvo «efectos negativos» por la imagen que generó al sector. «Se creó una imagen del cine español por la que parecía estar solo pendiente de cuestiones políticas, cuando eso no es así. El cine español somos muchas personas y de todos los que trabajamos en este oficio cada uno tiene su pensamiento y cada uno reacciona de manera determinada en la manera política en la que vive», ha afirmado.

Reivindicación del corto

Por el momento, las únicas reivindicaciones anunciadas serán las del sector del cortometraje, que lanzará este sábado en los Premios Goya la campaña 'Ponte la chapa: El corto es cine', para reivindicar que «el corto es cine», a través del reparto de chapas. La acción busca el apoyo de la industria para fomentar la creación de un organismo que coordine los asuntos del sector «para competir en igualdad de condiciones con los países del entorno» y conseguir una inversión anual de televisiones y plataformas de un uno por ciento destinado a la compra de los derechos de las cintas cortas. FAVORITAS En cuanto a la terna de favoritas, para esta edición, están arriba la cinta 'As Bestas', de Rodrigo Sorogoyen, al acaparar 17 nominaciones, mientras que 'Modelo 77' de Alberto Rodríguez, con 16, y 'Alcarràs', de Carla Simón y 'Cinco lobitos', de Alauda Ruiz de Azúa, con once nominaciones, copan los siguientes puestos en cuanto a reconocimientos.

De todas ellas, solo tres cintas competirán en las principales categorías, tanto a mejor dirección como película. En la categoría de mejor dirección 'As bestas', 'Modelo 77' y 'Alcarràs' estarán acompañadas por Pilar Palomero, con su nuevo trabajo 'La maternal', además de por Carlos Vermut con 'Mantícora'. En mejor película sí estarán junto a Alauda Ruiz de Azúa por 'Cinco lobitos', que da el relevo a Carlos Vermut --el resto de cintas se mantienen en esta categoría--. Juntando las dos categorías, se da una paridad entre los nominados, con el mismo número de directores y directoras. Además de ellas, 'Cerdita' y 'Los renglones torcidos de Dios' reúnen seis nominaciones, 'En los márgenes' e 'Irati', cinco; 'Mantícora', cuatro y 'La maternal', 'La piedad' y 'Un año, una noche', tres. Por categorías, en mejor actor protagonista optarán al premio Denis Menóchet ('As bestas'), Luis Tosar ('En los márgenes'), Nacho Sánchez ('Mantícora'), Javier Gutiérrez ('Modelo 77') y Miguel Herrán ('Modelo 77'). En cuanto a actriz protagonista, optarán Marina Foïs ('As bestas'), Laia Costa ('Cinco lobitos'), Anna Castillo ('Girasoles silvestres'), Bárbara Lennie ('Los renglones torcidos de Dios') y Vicky Luengo ('Suro'). Para mejores actrices de reparto, repite Penélope Cruz --la más nominada entre las actrices españolas, que suma una más a sus 13 previas-- por 'En los márgenes', y estará acompañada de Carmen Machi ('Cerdita'), Susi Sánchez ('Cinco lobitos'), Marie Colomb ('As bestas') y Ángela Cervantes ('La maternal'). Para actor de reparto, Diego Anido y Luis Zahera por 'As bestas' estarán en la misma categoría que Ramón Barea ('Cinco lobitos'), Fernando Tejero ('Modelo 77') y Jesús Carroza ('Modelo 77'). Se da la circunstancia de que el total elenco de actores de 'Cinco lobitos' está en las cuatro categorías.

La noche de Ramón Barea

Será una gala de curiosidades, como por ejemplo el estreno en la alfombra roja como nominado del actor Ramón Barea, tras más de 100 películas. «Estoy un poco nervioso pero prefería estar viéndolos desde el sofá de mi casa, viéndome desde allí», ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha confesado que solo ha estado una vez en la gala y fue entregando un premio junto a Belén Cuesta, algo que le pareció «aburrido». Otros datos relevantes de cara a la gala, presentada por los actores Antonio de la Torre y Clara Lago, será el hecho de que haya por primera vez tres actores franceses nominados en distintas categorías que optán al cabezón; la nominación para un film en lengua de signos en la categoría de cortometrajes --'Sorda'-- o la presencia de Fermín Muguruza por su nominación a 'Black is Beltza II: Ainhoa', que ha levantado críticas de Vox al lamentar que se «homenajee a un filoetarra».