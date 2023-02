Sorogoyen y ‘As Bestas’ se coronan con nueve Goyas

La cinta As bestas se alzó como la gran ganadora del cine español del año pasado al lograr nueve ‘cabezones’ en la 37 gala de los Premios Goya que se celebró este sábado en Sevilla. En una noche marcada por la emoción y el reconocimiento a Carlos Saura, la mayor disputa estuvo entre la cinta de Sorogoyen y Modelo 77, siendo la primera la que acabaría triunfando como Mejor Película y Mejor Dirección, mientras que Alcarrás, una de las grandes favoritas, se fue de vacío. Los actores Antonio de la Torre y Clara Lago hicieron las veces de presentadores, aunque en esta ocasión su papel fue más el de pegamento estructural de la propia noche, ya que aparecieron de manera esporádica para dar unión a las diferentes partes. El propio De la Torre fue quien ya realizó el primer comentario para Saura al señalar, nada más salir al escenario, que «como decía el cineasta: ‘La imaginación viaja más rápido que la velocidad de la luz’».

Así pues, la gala arrancó como un sentido homenaje a la figura de Carlos Saura, el cineasta español fallecido el pasado viernes y que debía recibir el Goya de honor en esta ceremonia. La actriz Carmen Maura era quien debía entregárselo y fue ella quien hablé por él, dedicándole bonitas palabras y explicando algunas anécdotas de la cinta Ay, Carmela!, que grabaron juntos. Maura habló de la «huella» que Saura le dejó como actriz. Tras su parlamento, fue la viuda del fallecido y actriz, Eulalia Ramón, acompañada de Antonio y Anna, dos de los hijos de Saura, quienes hablaron de la figura de su padre y recibieron en su honor tanto el reconocimiento como el cariño del público, que le dedicó una ovación extensa y calurosa. La actriz francesa Juliette Binoche, que recibió el Goya Internacional por toda su carrera, también tuvo un momento para Saura, cuando tarareó la canción Porque te vas, empleada en su película Cría cuervos.

Otro momento emotivo de la noche llegó con las palabras que el actor Fernando Esteso dedicó al mallorquín Agustí Villaronga, fallecido el pasado 22 de enero, y con quien trabajó en su última cinta, Loli Tormenta. Esteso agradeció al isleño «regalarme un papel increíble» y remató sus palabras diciendo que «más temprano que tarde volveremos a encontrarnos». Las actrices Blanca Portillo y Nora Navas, que entregaron el Goya a Mejor actriz, también recordaron a Villaronga. Al margen de los recordatorios, lo cierto es que la gala fue más ágil de lo que solía ser antes de la pandemia, muy dirigida a los premiados y las distintas categorías, pero sin olvidar la teatralidad. En este sentido, las actuaciones de Manuel Carrasco, Natalia Lafourcade, Lolita, Pablo López e Israel Fernández, entre otros, fueron siempre un añadido y nunca un alivio en una velada en la que tampoco faltaron las reivindicaciones políticas, así como las dedicatorias llenas de corazón. El ambiente, incluso en el recuerdo a Saura y a Villaronga (extensible a Rafel Ramis y Claudio Biern Boyd en el in memoriam), fue feliz, de celebración del cine, el motivo que unió y une a todos los profesionales y aficionados del séptimo arte. Por ello, ni siquiera el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, tuvo palabras de queja, sino de regocijo por la «recuperación» de la taquilla y explicitó a los políticos presentes, como Miquel Iceta y Pedro Sánchez, que «este año no pedimos nada» y que eso queda «para los próximos días en los despachos», apostilló con humor Méndez-Leite, quien no dedicó palabras a Villaronga.

Y con las palabras del presidente se dio paso a la recta final de la gala, la más esperada y que más uñas hace caer al suelo del Auditorio por los nervios que genera entre los presentes. Unicorn Wars fue quien se alzó como mejor cinta de animación y Labordeta. Un hombre sin más hizo lo propio en Documental, antes de que los pesos pesados de la noche llegaran, primero, para Denis Ménochet, el protagonista de As bestas, en la categoría de Mejor actor protagonista quien se mostró sorprendido y agradecido. Laia Costa, por su parte, fue escogida como Mejor actriz protagonista por Cinco lobitos, imponiéndose a la mallorquina Vicky Luengo. La noche se cerraría con los pesos pesados en los que As bestas cumplió con lo esperado al conseguir Rodrigo Sorogoyen Mejor Dirección y Mejor Película. El cineasta se coronó con nueve Goyas en la que fue su gran noche y animó a «seguir contando historias» e hizo un alegato en favor del pueblo de Sagucedo, donde rodó, por su defensa de sus montes.