Jedet rompe su silencio tras denunciar una agresión sexual en los Feroz

Jedet vuelve a la vida pública 15 días después de denunciar una agresión sexual en la fiesta posterior a los Feroz. La entrega de los conocidos premios se vio empañada por lo sucedido que la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional sigue investigando, según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. El programa Fiesta de Telecinco fue el primer medio que desveló el nombre de la denunciante, algo que no quería la actriz, según apuntó Amor Romeira. La colaboradora afirmó que Jedet «tenía miedo de que le tema le perjudicara, ya que la denuncia fue anónima».

Jedet ha roto su silencio. Todavía algo incómoda, la actriz dejaba claro que «ahora está mejor, pero he estado un poco nerviosa». Y añadía: «el tema está en manos de la justicia, no puedo hablar de ello, pero gracias a Dios hay testigos». La artista ha confesado que le daba miedo las consecuencias de que su denuncia fuese pública: «he pensado mucho en mi familia, yo sufría por ellos porque no quería que se hiciera público. Mis abuelos son mayores, mi madre también...no quería que sufrieran».

La actriz ha revelado que «no es la primera vez que sufro un caso así». Sin embargo, ha querido aclarar que sí ha sido la primera vez que denunciaba: «hay que animarse a hacerlo». Además ha aprovechado la ocasión para animar a denunciar a todas las mujeres que sufren cualquier acto machista: «Esto no son conductas normales. A veces sentimos culpabilidad o que no nos van a creer». Por último, ha agradecido a la organización de los Premios Feroz por su actuación ante estos casos: «quiero dar las gracias al equipo de seguridad porque fueron muy rápidos y me hicieron sentir mucho más protegida y más tranquila».

Respecto a lo ocurrido, Amor Romeira habló en el programa Fiesta sobre el tema: «Lo primero que esta persona tiene con Jedet son unos ataques transfóbicos, es decir, la ataca por ser trans y después de todo esto, es cuando este chico le toca sin su consentimiento». Además, la canaria señaló que el denunciado, Javier Pérez Santana, estaba en los premios «porque ha hecho una película basada en la transexualidad». El productor de cine quedó en libertad con cargos, según han confirmado desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón.