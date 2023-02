Esta es una de esas historias que encogen el corazón. El protagonista es Mateo, un niño autista. Su madre, la usuaria de TikTok @noemimisma, ha explicado en varias ocasiones las dificultades que se le presentan a su hijo en su día a día. En esta ocasión vez, una visita al podólogo ha conseguido emocionarla, pero para bien, gracias a los médicos del centro y a una familia con la que han coincidido en la consulta.

Antes de ir, la madre le ha explicado a Mateo, precisamente a través de estos signos visuales, que ese día iban a ir al podólogo para que un médico le hiciese unas pruebas. Para sorpresa de la tiktoker, cuando ha llegado al centro médico se ha encontrado el lugar lleno de pictogramas que buscaban facilitarle a su hijo la consulta. «Cuando ha llegado a la recepción y ha visto el pictograma se ha tranquilizado mucho y ha entrado sin ningún problema. Pero es que después, dentro de la consulta de la propia podóloga, ella tenía otros para mostrar lo que era un podólogo y de todo lo que iban a hacer», ha contado.

Pero la historia continúa. «Cuando hemos salido, estábamos esperando en recepción y ha llegado una madre con su hija. Al ver el pictograma, la madre le ha preguntado a su hija si sabía lo que era. Ella ha respondido que 'no' y su madre le ha explicado que se trataba de un pictograma utilizado para las personas que tienen autismo», ha dicho. Y sigue contando, visiblemente emocionada: «Tenéis que entender que para mí es... Todo lo que he vivido esta tarde... De pronto ver que hay un negocio, una clínica o algo que está involucrado y que tiene esa sensibilidad... Que dicen 'oye, yo quiero que me entiendas, quiero que entiendas dónde vas a entrar, quiero que estés tranquilo...'. Eso ha sido increíble».

«Una madre explicándole a su hija qué era un pictograma, para qué servía y para quién, da lugar a una conversación sobre el autismo, y sé que eso es súper inclusivo, porque realmente donde se enseña el autismo es en casa (...) Es la sociedad que estamos creando», ha añadido. El vídeo se ha viralizado en la red social, ya que ha conmovido a miles de usuarios con la historia del pequeño Mateo.