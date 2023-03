Marzo 2023: Estos son los días de la suerte de los signos del zodiaco.

Marzo ya ha llegado. Este mes puede estar lleno de cambios, nuevos retos y propósitos que no debes dejar escapar. Con la ayuda de tu día de la suerte, dependiendo del horóscopo, todo fluirá de la mejor manera posible. Variaciones en el trabajo, toma de decisiones, reflexiones o relaciones personales son algunas de las cosas que te pueden pasar durante este mes. Así que disfruta de estos 31 días que tienes por delante y no te olvides de vestir del color que te recomienda tu signo del zodiaco.

Aries

El día más afortunado para Aries será el 5 de marzo. Los nacidos en este signo tomarán una decisión importante en el ámbito laboral que podría cambiar sus planes de futuro. Llevar una prenda de color azul te permitirá tener una mayor intuición.

Tauro

El mes ha empezado con nuevos cambios. Aunque ahora te sientas un poco perdido, el 23 de marzo encontrarás la energía necesaria para aclarar tus ideas. Una charla con amigos siempre es una buena opción para que te den otros puntos de vista. Tu mejor aliado será el verde.

Géminis

Puede que lleves días que te esté rondando una idea por la cabeza y no hayas tenido el valor de dar ese paso al frente. No temas, la última luna llena del invierno del 7 de marzo hará que tengas don y la seguridad de tomar decisiones difíciles. No te olvides de vestir de amarillo.

Cáncer

Querido cáncer puede que hayas pasado por un mal momento en el terreno amoroso desde hace un tiempo. La ilusión y la ganas de encontrar el amor se han desvanecido. Sin embargo, nunca sabes cuando puedes encontrar a la persona indicada, así que si te invitan a una fiesta el 18 de marzo no lo dudes y sé tal y como eres. El color rojo ayudará a que la predicción se cumpla.

Leo

El 24 de marzo será ese día que llevas tanto tiempo esperando. Tus esfuerzos y sacrificios habrán valido la pena y todo por lo que has luchado se cumplirá. Para que no haya cabos sueltos te recomendemos que lleves una prenda de color rosa.

Virgo

Tendrás que esperar hasta casi a final de mes para que llegue tu día de la suerte. El 30 de marzo recibirás esa noticia que tanto estabas esperando y que pensabas que nunca llegaría. Como dice el refrán «lo bueno se hace esperar» y en el caso de Virgo no podía ser de otra forma. Eso sí, no te olvides de llevar alguna prenda negra.

Libra

Este mes Libra necesita hacer más planes con de ocio con amigos y viajar mucho. El 10 de marzo será un día en el que podrían ocurrir algunas de ellas, por eso no te frenes y disfruta. El lila te permitirá que te ocurran solo cosas buenas.

Escorpio

El 22 de marzo será clave para los que quieran emprender nuevos proyectos y recuperar sus dotes de liderazgo. Si este es tu caso no te preocupes que al final con esfuerzo y ganas todo llega. Para que el pronóstico se cumpla de la mejor manera posible el marrón será tu color.

Sagitario

Amigo sagitario el próximo 9 de marzo tus aventuras amorosas podrían aumentar en intensidad y número, ya que desprenderás magia. Aún así controla los excesos, porque el cuerpo te pide calma y sino te podría pasar factura. Acuérdate de llevar alguna prenda gris y de disfrutar.

Capricornio

El día 20 de marzo tendrás un aporte extra de energía que hará que se te olvide todo lo negativo que acontece a tu alrededor. Si estás enamorado, será el día para que te lances y declares tu amor a la persona deseada. No te olvides de vestir de blanco

Acuario

El día con más suerte para Acuario será el 26 de marzo. Este día servirá para que las personas de este signo del zodiaco vivan un punto de inflexión y decidan eliminar de su vida aquellas cosas que no le aportan nada. El dorado será tu color.

Piscis

Ha llegado el momento de abrir las puertas de tu corazón y darle una oportunidad a las persona que no puedes quitarte de la cabeza. Fluir es muy bonito, pero también es importante tomar las riendas para que los caminos sigan su cauce. El día de la suerte será el 4 de marzo y el color el azul flojo.