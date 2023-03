Martín no puede solo, la iniciativa de su familia para visibilizar el cáncer terminal infantil

Las redes sociales son un altavoz enorme para aquellos que no tienen voz en la esfera pública. Historias que merecen ser visibilizadas y reconocidas para actuar más pronto que tarde. Fue el caso de Oliver, un niño con un tumor cerebral que necesitaba urgentemente viajar a Barcelona para ser tratado y pudo ser operado gracias a una donación de un empresario anónimo que le pagó los costes. Muchas causas que al principio parecen perdidas encuentran una luz al final del túnel por la repercusión mediática y social que se le da al tema. Ahora, una familia de Murcia pide desesperadamente que los medios de comunicación, los políticos y las instituciones cuenten la historia de Martín, enfermo de un cáncer inoperable.

El pasado 20 de octubre de 2022 recibieron la peor noticia que se le puede dar a una familia: el pequeño de tan sólo 8 años tiene un cáncer infantil muy agresivo. Este tumor es un glioma difuso de línea media con mutación H3 QM27 y es inoperable. Rafael López es la persona que encabeza la lucha de su hermano y pide a través de change.org visibilizar la enfermedad de Martín y de otros tantos niños que necesitan que haya más inversión en investigación. Según apunta la familia: «el deterioro de la salud de Martín ha sido muy rápido. En octubre, cuando le detectaron el tumor, podía andar y hacer una vida normal. Ahora, no puede moverse de la cama. Hay días que ni siquiera puede abrir los ojos y tenemos que ir corriendo al hospital». A pesar de ello, la familia se siente 'afortunada' «ya que otros niños tras el pronóstico emprenden un viaje sin retorno de manera casi inmediata».

El hermano mayor de Martín comparte vídeos del pequeño en sus redes sociales (@raafaaaa___) en el que se le ve siempre acompañado por su madre y su abuela. Con una mirada triste, pero muy combativo, Rafa López no descansa y tiene la esperanza de que llegue un día en el que ningún niño pierda la vida por esta enfermedad. Considera que «debe ser una prioridad la investigación del cáncer terminal infantil» ya que «en este tipo de tumores con más motivo porque los pequeños no sobreviven y no nos podemos quedar sin hacer nada». Cada año se diagnostican en España más de 1.000 casos de cáncer infantil. Cifras que importan porque no son sólo números. Cada caso tiene una historia detrás de un niño o una niña que debe cambiar los juguetes y el colegio por hospitales y quimioterapia.

Rafa López decidió lanzar la iniciativa #Martínnoestasolo para pedir al Ministerio de Ciencia e Innovación más investigación en cáncer, pero con especial hincapié en el infantil. Si quieres ayudar a Martín sólo debes firmar esta petición de aquí. La familia lucha día a día para que llegue la historia de Martín al Gobierno y al Congreso de los Diputados. Para ello se ha puesto en contacto con medios de comunicación y creadores de contenido. Ceciarmy, muy concienciado en temas sociales y activo en redes, ha sido uno de los influencers que ha querido explicar la historia de Martín. En una publicación de Instagram detalla su caso y el cambio físico que ha sufrido el pequeño desde hace cinco meses. Denuncia que la familia «lleva dos meses intentando que le hicieran un TAC, pero los médicos y hospitales consideran que no hace falta hacerle pruebas». El motivo fue porque «hace 20 años que no se estudia el tipo de cáncer de Martín y se emplean las mismas técnicas de hace 50 años».