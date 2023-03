Jessica Goicoechea relata que fue víctima de violencia machista hace tres años

Jessica Goicoechea, conocida 'influencer' y modelo, ha decidido romper su silencio y contar su dura experiencia para que su relato llegue a otras mujeres que están actualmente en una situación vulnerable. La joven fue víctima de violencia de género por parte de la que era hasta entonces su pareja. En marzo de 2020, la instagrammer catalana sufrió una brutal paliza por parte de su ex. Con motivo del 8M, el podcast Somos estupendas de Luc Loren ha ofrecido un avance en vídeo con algunas declaraciones de la modelo, las primeras tras sufrir varias agresiones por parte del modelo.

La expareja fue detenida por los Mossos d'Esquadra en plena pandemia por coronavirus. Tras la publicación de esta información salio a luz varios vídeos e imágenes del momento de la agresión. En dicho contenido que no vamos a compartir por respeto a la víctima se puede apreciar los golpes que sufrió Jessica Goicoechea en su cuerpo, al igual que imágenes de cristales rotos en el suelo como consecuencia de la agresión.

La empresaria decidió grabar el momento para que quedara constancia la violencia física y psicológica que sufría por parte de su agresor. Un vídeo que se filtró sin su consentimiento. Tras la viralización de diferentes vídeos en el que se observa el maltrato al que se veía sometido la influencer, las redes se llenaron de amor y apoyo, gesto que agradeció en un comunicado, el mismo en el que confirmó que la situación estaba en manos de sus abogados y pedía que se respetase su intimidad. Por otro lado, el supuesto agresor ha desmentido «rotundamente» la versión de los hechos a pesar de las pruebas.

Tres años después, la dueña de la marca de ropa Goi ha querido responder a un informe del Ministerio de Igualdad para concienciar a las mujeres que están en esta espiral de violencia. El presentador comentó lo siguiente: «El Ministerio de Igualdad del Gobierno de España tiene aquí seis signos de maltrato para saber si estoy sufriendo violencia de género y me gustaría preguntártelos y me dijeras si sí o si no y que también la gente desde sus casas se responda a sí misma para saber si están siendo maltratadas». La joven respondía a todas las premisas, una por una: «¿Ignora o desprecia tus sentimientos con frecuencia?, sí. ¿Ridiculiza, insulta o desprecia a las mujeres en general? Sí. ¿Te humilla, grita o insulta en privado o en público? Sí. ¿Amenaza con hacerte daño a ti o a tu familia? Sí. ¿Te aísla de familiares y/o amistades? Sí. ¿Te ha agredido alguna vez físicamente? Sí».

La joven fue más allá y contó cómo era vivir con un maltratador. La violencia física es 'solo' la punta del icerbeg, pero antes de llegar a eso hay otras acciones hostiles que vulneran y denigran a las mujeres, por ejemplo la violencia psicológica: «incluso propone que me haga daño. Básicamente te dice que no vales para nada. Te pisa constantemente. Te dice '¿por qué no te suicidas?'. Al principio es muy difícil identificarlo. El abuso de poder, la manipulación, empiezan poco a poco hasta que llega un punto en el que se mina la autoestima de la víctima y la deja en una situación donde se siente prisionera.

Sin embargo, Jessica Goicoechea ha decidido dar el paso de contar su historia para ayudar a otras mujeres que se encuentran en esta situación y crean que no hay salida: «he decidido dar voz a una muy mala experiencia que viví en el pasado. He hecho esta entrevista para ayudar de algún modo a todas las personas que hayan o estén en una situación parecida y animarles a poder salir de ese círculo tóxico». La entrevista completa verá la luz próximamente.