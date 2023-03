Hoy 26 de marzo, he grabado la primera vez en este aeropuerto, con el vuelo de la tarde del Vueling, a un avión comercial tocar la pista en el aterrizaje con todas las ruedas a la vez!! Teníamos alerta por fuertes vientos y en ese momento hacia 38 nudos (70,376 kilómetros por hora). Se ve que en el momento de tocar pista se le ha ido sin que el comandante pudiera primero tocar con el tren principal y luego el del morro. Curiosamente su salida de regreso a Barcelona ha sido cancelada, supongo por el percance | Youtube: Spotting and more