La reina emérita ya está en Palma para pasar la Semana Santa.

La reina emérita doña Sofía ha llegado a Palma, acompañada por su hermana Irene de Grecia, para disfrutar de la Semana Santa en la Isla. La reina es una habitual en Ciutat en estas fechas, y suele presenciar algunas de las procesiones, en especial la del Jueves Santo, mezclándose entre el público.

En esta ocasión, es el próximo lunes la fecha marcada en la agenda de la reina, ya que se espera a doña Sofía en la Seu, a las 20.30 horas, para asistir al concierto de Semana Santa Un Rèquiem Alemany Op.45, de Johannes Brahms, en el que participará la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, dirigida por Pablo Mielgo, y la Coral Universitat de les Illes Balears, bajo la dirección de Joan Company. Este tradicional recital solidario, cuya recaudación va a beneficio de la Fundació Projecte Home Balears, también contará con las voces de la soprano Maria Sardaryan y del barítono Hanno Brach- man.

Quienes se da por seguro que no pasarán la Semana Santa en la Isla son los reyes Felipe y Letizia, ni tampoco sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que no viajan a Palma en estas fechas desde la pandemia y no parece que vayan a recuperar esa tradición.