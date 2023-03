Piojos: la mejor manera de acabar con ellos

El temor de todos los padres y madres es cuando ves a tu hijo que se rasca la cabeza y lo primero que se te viene a la mente es pensar en piojos. Examinas el pelo y te das cuenta de que llevas razón, ahí está uno de esos bichitos corriendo por el cuero cabelludo, y por supuesto cuando te fijas mejor ves las famosas liendres pegadas. De hecho, a mucha gente cuando le hablas de piojos se frotan la cabeza, es como un acto reflejo. Pero, ¿realmente sabemos como eliminarlos?

Se puede hacer de dos maneras, de manera natural o con productos que venden en la farmacia, allí te dirán las diferentes fórmulas que se utilizan y el más apropiado para para tu situación. Vamos a dar un par de consejos útiles para poder eliminarlos nosotros mismos.

1. Vinagre, el más popular, se tiene que calentar en un cazo hasta que alcance los 50º grados, inmediatamente se tiene que echar por todo el pelo seco y se coloca un gorro de plástico o en su defecto una toalla. Se deja esperar media hora aproximadamente y después con una lendrera poco a poco se retiran los piojos y liendres muertas.

2. Mayonesa, funciona mejor con el pelo corto, lo que tenemos que hacer es cubrir todo el pelo con ella y hacer lo mismo que con el vinagre, ponerle un gorro o una toalla alrededor, se tiene que dejar actuar toda la noche, este producto al ser espeso lo que hace es asfixiarlos.

3. Ajo, entre sus muchas propiedades también está también el poder acabar con esos huéspedes indeseables, en un cazo con un litro de agua echamos una cabeza de ajos y lo ponemos a hervir, cuando la mezcla esté hecha se va poniendo por todo el pelo, al igual que en los consejos anteriores se pone un gorro de plástico para dormir toda la noche, al despertar hay que lavarse el pelo e ir quitando los piojos muertos, si vemos que el pelo huele podemos pasar por la ducha otra vez.

Prevención, la clave

Después de haber acabado con los piojos y las liendres conviene lavar y poner en la secadora toda la ropa de cama y los peluches que hayan estado en contacto. Si hay objetos que no pueden lavarse las podemos introducir en una bolsa, cerrarla y esperar una semana. Los piojos no viven más de 24 horas fuera de la cabeza. Tampoco saltan, ni vuelan, lo mejor es ir con el pelo recogido y no estar entre grandes multitudes.

Es muy importante ir revisando la cabeza cada día, basta que nos olvidemos de quitar una liendre para que se salga otra vez un piojo y volvemos a empezar con la misma historia. La lendrera es un elemento muy importante, hay variedad en el mercado tanto de metal como de plástico, es indispensable que tengan un separación entre sus púas de menos de 0,3 mm, por supuesto después de cada uso hay que limpiarla bien a fondo. A veces necesitaremos usar nuestros dedos y uñas porque la liendre está muy pegada al pelo, es normal. Si convivimos con animales de compañía podemos estar tranquilos, no se los podemos pasar.