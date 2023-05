Adiós a las arrugas: El truco para no planchar del que todos hablan

No falla, no tenemos problema en barrer, quitar el polvo, fregar los platos...pero a la hora de planchar nos cuesta y mucho comenzar a hacerlo. Es verdad que hay electrodomésticos que realizan esta función pero no está al alcance de todos los bolsillos debido a su precio. Por ello, nosotros os proponemos un par de trucos para intentar no tocar la plancha y que nuestras prendas queden lo más lisas posibles.

Consejos para decir adiós a las arrugas 1. Mirar la etiqueta de la prenda que compramos. La ropa de lino por ejemplo es la más complicada de planchar ya que se arruga mucho, mientras que la que contiene al menos un 25 % de licra es la más apropiada. Si además es posible escoger que sea el tejido lo más natural posible será mucho mejor. 2. Si la lavadora es de 8 kilos hay que intentar no llenarla hasta esa cantidad. ¿La razón? Porque al introducir la ropa cuanta más haya, más se va a arrugar ya que hay menos espacio para moverse mientras dura el proceso de lavado. Si además de esto bajamos las revoluciones del programa de centrifugado nos ayudará todavía más. 3. A la hora de sacar la ropa de la lavadora las camisas, chaquetas, abrigos y camisetas podemos colgarlas en perchas. De esta manera casi no se forman arrugas y podemos descolgarlas y ya colocarlas dentro del armario o doblarlas e introducirlas en el armario. Con los pantalones podemos hacer lo mismo ya que existen en el mercado unas perchas especiales para esta prenda de ropa. 4. La secadora puede ser una gran aliada. Ponemos la ropa y cuando veamos que faltan un par de minutos para que acabe la sacamos y doblamos. Nos daremos cuenta que casi no hay arrugas. No hay que dejar que se enfríe ya que es entonces cuando salen. Hay algunas de ellas que llevan incorporada la función de planchado fácil, esta es otra manera de ayudarnos. ♬ sonido original - Santalucía Seguros @santalucia_seguros Este truco puede salvarte de un apuro si no tienes plancha o no te gusta planchar. #segurosdevivir 5. El vaporizador es otra opción a tener en cuenta. Solamente tenemos que pasarlo por encima de la ropa que tengamos colgada y las arrugas desaparecen, además de esto eliminan casi el 100% de los gérmenes que contienen. Con estos sencillos trucos podemos conseguir facilitarnos el día a día, también es cierto que si tenemos la posibilidad de cambiarnos de lavadora o secadora podamos invertir ya que casi todas llevan programas especiales para que nos cueste menos esta tarea, sobre todo ahora que llega el verano.