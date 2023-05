La voz ibicenca de Ariel en La Sirenita

Los sueños se cumplen. Y si no que se lo digan a una joven residente en Ibiza que desde pequeña soñó con dedicarse a la música y ahora versiona las canciones en español de Ariel en la película La Sirenita, film que se estrena este viernes en todos los cines de España. Estamos hablado de Mirela Cabero, que vive y trabaja en Baleares, y que hace seis años publicó en YouTube su versión de este mismo largometraje de princesas. El destino, o mejor dicho, el esfuerzo durante toda su carrera musical ha hecho que Disney la escogiera para poner voz a las canciones más famosas de la princesa icónica que vive debajo del mar y quiere ser humana.

Mirela Cabero nació con un micrófono bajo el brazo. Aunque de primeras el nombre no es muy conocido ha participado en numerosos programas de televisión populares en España como EuroJunior-quedó segunda detrás de la ganadora María Isabel y su famoso Antes Muerta que sencilla (2004)-, Gente de Primera, La Voz -donde formó parte del grupo de Melendi- incluso se ha presentado varias veces para representar a España en Eurovisión-2007, 2008, 2009 y 2017-. En este último año rozó ser la candidata española para representar Eurovisión, pero Manel Navarro quedó finalmente en primer lugar tras desempatar en votos en Objetivo Eurovisión por decisión del jurado. La artista, que nació en Aranjuez en el año 1990, actualmente vive en Ibiza donde trabaja en un conocido restaurante que realiza shows en directo.

La elección de Mirela es especialmente emocionante ya que hace seis años, esta artista decidió subir a la plataforma Youtube su versión de Parte de él, la canción más famosa de La Sirenita, y ahora es la voz oficial de uno de los clásicos más queridos de la factoría. Tanto es así que los fans han aplaudido las versiones de Cabero y aseguran que es de las mejores ya que se adapta mucho a una voz de princesa por su entonación, dulzura y delicadeza.

Polémica con Halle Bailey por ser Ariel

Sin embargo, La Sirenita no ha estando exenta de polémica. Los fans han sido muy críticos con la elección de Halee Bailey como protagonista para representar a Ariel. Su color de piel ha sido debate en las redes sociales desde que se conoció la noticia por su poca similitud con la clásica sirenita por su cabello rojo, sus ojos claros y su tez blanca. Como contraposición hubo una avalancha de comentarios y vídeos apoyando la decisión de Disney. Sea como sea, Halle Bailey ha demostrado que ha bordado su papel y las canciones en inglés gracias a su increíble voz como en Part of The World. Aunque sea un clásico de los 90, Halle Bailey, al igual que Mirela Cabero, ha sabido darle un toque de frescura y autenticidad a estas queridas melodías.

El papel de Ariel en La Sirenita es uno de los más icónicos de Disney, y asumir el papel requiere una combinación de habilidades vocales y actuación que han superado con creces estas artistas. Por su parte, Mirela ha demostrado que es más que capaz de asumir este desafío, y su interpretación de Ariel seguramente será recordada por los fanáticos y amantes de Disney. Según ha apuntado la madrileña en sus redes sociales está muy contenta por lo sucedido ya que «los sueños se hacen realidad».