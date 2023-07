DGT: ¿Puedo llevar chanclas mientras conduzco?

En épocas de calor, como es el verano, la gran cuestión de muchos conductores es si es correcto el uso de chanclas durante la conducción, puesto que suele apetecer llevar prendas más frescas y livianas. Existen opiniones contrarias sobre el uso de chanclas al volante conlleva una sanción, ya que este tipo de calzado aumenta las posibilidades de poner en peligro la conducción.

Entonces una de las cuestiones principales es, ¿podríamos decir que es seguro conducir con chanclas? La DGT responde que puede afectar en el control de los pedales en situaciones de desliz, al ser un calzado no sujeto al mismo pie, y que dificulte el mismo movimiento del pedal. En cuanto a la normativa legal sobre si es o no sancionable el uso de chanclas en la conducción, no existe ninguna norma en el código de circulación que prohíba explícitamente la utilización de este calzado al volante. Sin embargo, se debe ir con cuidado con el mal uso durante la conducción y tener siempre presente que en cualquier momento un agente puede multar.

Teniendo en cuenta el Código de Circulación, más concretamente los artículos 17 y 18, se adjunta el comunicado de que el conductor «esta obligado a mantener su propia libertad de movimientos» pero al mismo tiempo es responsable del control de su vehículo. En resumen, el conductor es libre de utilizar chanclas si así lo desea pero puede estar expuesto a una sanción si el agente que lo solicite considera que el uso de ese calzado supone un peligro para su conducción.

Otra de las dudas, es de cuánto puede ser la multa en el caso de que haya sido sancionado por ello, ronda entre los 100 y 200 euros, y hasta la pérdida de 3 puntos del permiso. Por esa razón, es recomendable llevar siempre unas deportivas o zapatillas que vayan sujetas y sean cómodas en el maletero, y para el tiempo de ocio que no suponga el manejo de un vehículo, las chanclas.