Los servicios de rescate han encontrado ilesos este pasado lunes por la tarde a los dos espeleólogos castellanoleoneses a quienes buscaban desde hace dos días en el interior de una cueva de Soba, en la que se desorientaron, lo que les obligó a detenerse a la espera de ser localizados.

Los dos, Alfonso y Paloma, de unos 40 años, han salido de la cueva sobre las 19.30 horas, acompañados por los efectivos del grupo de rescate e intervención en montaña (GREIM) de la Guardia Civil que les ha localizado en una galería lateral de la cueva. A la salida, Alfonso, un salmantino con experiencia en la espeleología, ha explicado a los periodistas desplazados hasta la esta zona de difícil acceso, que se desorientaron al intentar salir y decidieron no moverse de donde estaban.

A los servicios de emergencias del Gobierno de Cantabria les han relatado que se dieron cuenta de su desorientación al pasar varias veces por el mismo sitio y entendieron que no iban a ser capaces de salir de la cueva por sus medios, así que se quedaron a esperar ayuda, según ha explicado el coordinador de Emergencias, Javier Allende. Para esa espera, Alfonso ha detallado que tenían agua y comida y no pasaron miedo, a pesar de no tener noción de las horas que han pasado en el interior de la cueva.

Casi tres días sin noticias

Su aventura comenzó el sábado cuando se metieron en la cueva, de la que no salieron cuando tenían previsto, lo que hizo que un amigo avisase a primera hora del domingo al Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria. Fue entonces cuando se desplegó el dispositivo de rescate en el que han llegado a participar casi 60 personas, entre efectivos del GREIM, de la Unidad Militar de Emergencias (UME), espeleosocorristas de la Cruz Roja, junto a miembros del Gobierno de Cantabria y del 112, que ha montado un puesto avanzado de coordinación.

#BúsquedaDePersonasGC | Los 2 espeleólogos desaparecidos más de 40 horas en el interior de una cueva de Soba (Cantabria) han sido localizados ilesos. Integrantes del equipo de rescate les han indicado el camino al exterior y han apoyado su salida.#ServicioDeMontaña #GREIM pic.twitter.com/qFdXFKGfPF — Guardia Civil (@guardiacivil) June 24, 2024

El GREIM ha desplazado a 56 efectivos, algunos de ellos procedentes de otras comunidades autónomas, mientras que la UME ha contado con 24 militares. A lo largo de estos dos días, y tras explorar la galería principal de la cueva sin éxito, se ha llegado a barajar, al localizar unas ramas dobladas en una boca de la cueva, la posibilidad de que hubiesen salido en algún momento y estuvieran perdidos en el monte, una zona de difícil acceso, debido a la intensa niebla que cubría la zona en la noche del sábado.

Esto hizo que se haya iniciado este lunes una búsqueda aérea con helicópteros y drones del Gobierno de Cantabria, para apoyar el trabajo en tierra del personal del departamento de montes, conocedores de la zona. Finalmente, sobre las 13.30 horas, un equipo de cuatro rescatadores del GREIM han dado con ellos ilesos. Dos de los efectivos se han adelantado para notificar el rescate a las 15.30 horas, mientras que dos horas más tarde han abandonado la cueva los dos espeleólogos por su propio pie y en perfectas condiciones en la zona conocida como Sima del Sombrero.