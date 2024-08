La catalana Maria Branyas, considerada la persona más longeva del mundo tras la muerte en enero de 2023 de la monja francesa Lucile Randon -de 118 años-, ha muerto este martes en Olot (Girona). Según ha informado su familia en un comunicado en 'X' recogido por Europa Press, Branyas ha muerto «como ella quería: mientras dormía, tranquila y sin dolor».

En el mismo mensaje, aseguran que la recordarán siempre por sus consejos y su bondad, en sus palabras, y han indicado las palabras que les decía hace unos días: «Un día que desconozco, pero que está muy cerca, este largo viaje habrá terminado. La muerte me encontrará gastada de haber vivido tanto, pero quiero que me encuentre sonriendo, libre y satisfecha».

La Maria Branyas ens ha deixat. Ha mort com ella volia: mentre dormia, tranquil·la i sense dolor.

Fa uns dies ens deia:

«Un dia me n'aniré d'aquí. No tornaré a provar cafè, ni a menjar iogurt, ni a acaronar a la Fada..., deixaré també els meus records, les meves reflexions... 👇 — Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112) August 20, 2024

Branyas, que vivía en la residencia de Santa Maria del Tura en Olot (Girona), nació el 4 de marzo de 1907 y era la persona de más edad del mundo por delante de la japonesa Tomiko Itooka -nacida el 23 de mayo de 1908-, que ahora recibirá su título. Hace unos días, su familia apuntaba en otro mensaje en 'X' que Branyas, en sus palabras, sentía que se acercaba su hora: «Me siento débil. Se acerca la hora. No lloréis, no me gustan las lágrimas. Y sobre todo no sufráis por mí. Ya me conocéis, allí donde vaya seré feliz, pues de algún modo os llevaré siempre conmigo».