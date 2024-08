El español Daniel Sancho ha sido condenado este jueves a la cadena perpetua tras ser hallado culpable por un juez de Tailandia del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta y de los otros dos delitos de los que estaba acusado. El juez del Tribunal Provincial de Samui (sur de Tailandia), que ha comenzado a leer el fallo a las 10.55 hora local (03.55 GMT), alrededor de una hora después de que comenzara la sesión, ha explicado que la condena había sido reducida de la pena de muerte a la cadena perpetua por la colaboración del acusado con la investigación.

La Fiscalía tailandesa había acusado a Sancho del asesinato premeditado de Arrieta el 2 de agosto de 2023 en la isla de Phangan, de su descuartizamiento y del robo del pasaporte del colombiano, delitos de los que el juez ha declarado hoy culpable al español. Sancho solo había aceptado su culpabilidad en el cargo del descuartizamiento de Arrieta, cuyos restos fueron encontrados en varios lugares de Phangan, incluido el mar. Pero, ¿podrá el hijo de Rodolfo Sancho cumplir condena en España? ¿será trasladado?

Sancho tiene derecho a pedir su traslado a la justicia española para terminar de cumplir la pena en España siguiendo esta normativa jurídica siempre y cuando haya sentencia firme, en este momento todavía hay posibilidad de recurrir. Gracias al convenio firmado en 1983 entre España y Tailandia, los presos españoles en las cárceles del estado asiático «pueden solicitar el traslado para cumplir la pena en una cárcel española».

No obstante, Sancho tendrá que cumplir una tercera parte de la pena en Tailandia. Algo complicado de valorar puesto que su condena es una cadena perpetua, también tendrá que pedir perdón. Con todo ello, las autoridades asiáticas deberán remitir la documentación del caso al Ministerio de Justicia y este al Consejo de Ministros que, en última instancia, es quien decide si el reo ha de ser trasladado o no. En esta casuística, no hay un plazo establecido para que se le conceda el traslado.

Pese a ello, algunos expertos en la materia discrepan de que sea posible un trasladado, ya que la cadena perpetua no es una sanción dentro del catálogo de penas en el Derecho Penal español. La pena más similar es la prisión permanente revisable pero no es homologable con la cadena perpetua a la que ha sido condenado Daniel Sancho.