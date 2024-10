Leire Martínez, quien sustituyera a Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh hace ya 17 años, abandona esta formación musical «después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones» en las que no se ha conseguido «acercar diferentes maneras de vivir el grupo».

«Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados», arranca el comunicado publicado este lunes en el perfil oficial de la banda en X. Ha sido, según señala el texto, «una decisión dura y difícil», con la que «termina una etapa fascinante». «(Esta etapa) Todos la llevaremos en el corazón, nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada», concluye el mensaje.

La salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh se produce solo unos meses después de la inesperada y mediática reaparición de Amaia Montero en uno de los cuatro conciertos de Karol G, tras un largo período de recuperación personal. Poco antes, una información periodística apuntaba a que esa vuelta sería junto a su exbanda, algo que Pablo Benegas, guitarrista y uno de los compositores del grupo, desmintió, lo que no impidió que el rumor creciera y quedara instalado en la conversación social.

Acerca de este tema, la propia Leire Martínez reconoció en un programa de televisión el pasado mes de septiembre que no le gustaba que se le «ninguneara» de esa manera después de tantos años y discos junto a la banda. «No me afecta que se diga que Amaia vuelve al grupo, lo que no me gusta es que se me ningunee; no me gusta escuchar y ver determinados comentarios. Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo», protestó, antes de añadir: «Me resulta feo ver que parece que no importa nada. No me merezco eso, aunque me afecta en la medida en que yo quiero».

Fue en noviembre de 2007 cuando, en otro comunicado, La Oreja de Van Gogh comunicó la salida voluntaria de Montero: «Queríamos contaros que hace unas semanas Amaia decidió no continuar con nosotros para comenzar su carrera en solitario. Desde que hemos sabido de esta decisión hemos sentido mucha tristeza». «Es una decisión que me produce tanta ilusión como miedo. He escuchado muchas tonterías sobre la relación que tengo con los chicos de LOVG y solo puedo decir que en estos últimos años he convivido más con ellos que con nadie y que los quiero como a hermanos, y añadir que mucho de lo que soy como persona lo he aprendido con ellos», escribió por su parte la hasta entonces cantante y coescritora del grupo.

Convencidos de que a La Oreja de Van Gogh aún les quedaban «muchísimas canciones por escribir», el grupo inició la búsqueda de una sustituta, Leire Martínez, quien solo unos meses atrás había ganado cierta fama tras participar en el concurso de talentos 'Factor X' en Cuatro. En julio de 2008 se produjo su presentación como nueva cantante y en septiembre se publicó el primer álbum con su voz, 'A las cinco en el Astoria', tras el que en este tiempo se han publicado otros tres álbumes de estudio más, igualando el registro de Montero: 'Cometas por el cielo' (2011), 'El planeta imaginario' (2016) y 'Un susurro en la tormenta' (2020).

Más de 25 años después de su primer álbum, el grupo volvía a vivir actualmente un momento dulce, reivindicado por sus estribillos memorables y sus historias cotidianas por una generación que ni siquiera había nacido cuando se editó su debut. Preguntado por EFE recientemente por los planes de La Oreja de Van Gogh, cerca de cumplirse cinco años de su último lanzamiento con temas nuevos, Pablo Benegas comentó que la banda había conseguido vivir «al margen de los ritmos de la industria», pero que probablemente en 2025 tendrían un nuevo trabajo en la calle.