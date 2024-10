Xavier Bonet (Girona, 1984) es licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona y especialista en cáncer de próstata, oncología renal, cirugía laparoscópica y robótica. Ha trabajado gran parte de su carrera en el Hospital Universitari de Bellvitge y en 2023 se trasladó a Mallorca para incorporarse al servicio de Urología del Hospital de Creu Roja, en Palma. En la actualidad es el único centro hospitalario de Baleares en realizar biopsias por fusión con eco-resonancia. Esta técnica mejora la precisión y afina el resultado a la hora de detectar el cáncer de próstata, actualmente el tumor sólido más común en los hombres. Este jueves ofrecerá una ponencia, en unas jornadas organizadas por Creu Roja Balears, sobre el nuevo enfoque de la patología prostática.

¿Por qué llaman al cáncer de próstata la enfermedad silenciosa?

Porque, lamentablemente, cuando da síntomas, es que ya está 'pasado de vueltas', tanto a nivel local de la próstata como que el paciente tenga metástasis en los huesos.

Es el tumor más frecuente en hombres, cuando te hacen la prueba de PSA para detectarlo y es alto, ¿tenemos que echarnos a temblar?

Lo primero que hay que explicar es que el PSA (Prostate Specific Antigen) es una proteína producida exclusivamente por las células de la próstata que se puede detectar en la sangre de todos los hombres. Un PSA con valor normal está por debajo de 4, pero puede subir por muchas razones: tener una próstata grande, por un tacto rectal reciente o una infección, por ejemplo. Hay que hacer hincapié en que no siempre significa que tengas cáncer.

Lo curioso es que no es el tumor que más muertes produce, ¿por qué?

Le doy un dato: el 80 por ciento de lo hombres a partir de los 80 años tendrán un cáncer de próstata, pero la mayoría no serán relevantes. Piense que el cáncer de próstata se produce por la testosterona, y es una hormona que se produce hasta que nos morimos. El tumor habrá que tratarlo o no según su agresividad. Hay muchos pacientes a los que nunca hay que operar, solo hacerle un seguimiento, sin más tratamiento.

El doctor Bonet durante la entrevista. FOTO: PILAR PELLICER

¿Qué es la biopsia por fusión con eco-resonancia que usted lleva a cabo en el Hospital de Creu Roja?

Integra la superposición de la imagen de la resonancia magnética y la de la ecografía. Así, fusionamos en tiempo real las imágenes de la RMmp (Resonancia Magnética multiparamétrica) de alta definición con las obtenidas durante la realización de una ecografía. Es algo así como un GPS que nos indica si hay un tumor y dónde hay que pinchar.

¿Qué beneficios tiene para los pacientes?

Las biopsias realizadas mediante esta técnica nos permite ubicar con mayor precisión las zonas con más probabilidad de detectar un cáncer, reduciendo los falsos negativos y detectando entre un 30 y un 50 por ciento más de tumores. Además, reduce las posibles infecciones por debajo del 0.5 por ciento.

¿Los hombres siguen siendo reticentes a hacerse chequeos de próstata? A veces parece que es un tabú.

Porque tienen miedo y a veces confunden síntomas habituales de la próstata, como orinar mal, que se debe a una próstata grande, con un cáncer en esta glándula. Muchos solo se lo hacen cuando tienen síntomas. Pero creo que cada vez están más concienciados de que deben hacérselos. A partir de los 50 deberían hacérselo una vez al año con una simple analítica de sangre, la PSA de la que ya hemos hablado, y si hay antecedentes en casa, a partir de los 45.

Quizá ese miedo se debe a que los hombres unen cáncer de próstata con disfunción eréctil e incontinencia urinaria.

Si eres joven y el cáncer es agresivo, hay que tratarlo con cirugía o radioterapia. Los datos de supervivencia son altos, pero ambos tienen secuelas, como la impotencia o la incontinencia. Es una realidad, no podemos huir de ella. Eso sí, hay nuevas técnicas, como la terapia focal, que ofrecemos en Creu Roja, que palian los problemas derivados del tratamiento. Intervenimos solo la zona concreta, evitando heridas y mejoran los problemas derivados del tratamiento.