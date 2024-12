Mark Withers, actor de televisión en series como 'Dinastía', 'Remington Steele','Dallas' o la más reciente 'Stranger Things', ha fallecido a los 77 años, informó «Variety».

Withers fue sobre todo conocido por interpretar a Ted Dinard en la serie original de 'Dinastía' y, aunque su fallecimiento se produjo el pasado 22 de noviembre, ha sido confirmado ahora por su hija Jessie Withers, quien indicó que la causa de la muerte fue un cáncer de páncreas.

«Afrontó su enfermedad con la misma fuerza y ​​dignidad que aportó a su oficio, creando un legado de calidez, humor y dedicación, junto con su notable capacidad para hacer que cada papel fuera inolvidable», escribió su hija, según el medio especializado.

Mark Withers, ‘Dynasty’ and ‘Stranger Things’ actor, dead at 77 after battle with pancreatic cancer https://t.co/z44DXPWKwZ pic.twitter.com/Ra5RyEA4ZV — New York Post (@nypost) December 8, 2024

«El talento perdurable de Mark y su compromiso con la industria serán recordados con cariño por colegas, amigos y fanáticos por igual», agregó.

Además de ser uno de los protagonistas de la popular serie de los años ochenta 'Dinastía', Withers tuvo apariciones especiales en 'Wonder Woman', 'Magnum, P.I.', 'Los duques de Hazzard', 'Hart to Hart', 'Remington Steele', 'Dallas', 'L.A. Law' (La ley de Los Ángeles), 'Days of Our Lives', 'The King of Queens' y 'Frasier'.

En los últimos años, continuó su carrera televisiva con papeles en series como la exitosa 'True Blood', 'Criminal Minds', 'Sense8', 'Castle' y la más reciente producción de Netflix 'Stranger Things', que ha sido uno de sus mayores éxitos.

Según Variety, también tuvo varios papeles en la producción de películas como 'Basic Training', 'The Ultimate Life', 'Turn Around Jake' y 'Bolden'.

Comenzó su carrera como actor protagonizando una campaña nacional en Estados Unidos para McDonald’s después de ser descubierto por un agente.

A Withers, nacido en el estado de Nueva York, le sobreviven su esposa, Haiyan Liu Withers, y su hija, Jessie Withers.