La cantante británica Marianne Faithfull ha fallecido este jueves a los 78 años, según informó un portavoz de la artista. "Con profunda tristeza anunciamos la muerte de la cantautora y actriz Marianne Faithfull", anunciaron en un comunicado. Entre los éxitos de la carrera de Faithfull se encuentra el tema 'As Tears Go By', escrito por Mick Jagger y Keith Richards, de los Rolling Stones.

Faithfull nació en 1946 en Londres y descendía de la nobleza austriaca por parte de madre, pero creció en el seno de una familia de clase media. Su carrera artística comenzó en 1964 tras conocer en una fiesta de los Rolling Stones al mánager de la banda, Andrew Loog Oldham. Su single debut, 'As Tears Go By', escrito por Mick Jagger y Keith Richards, la catapultó al top 10 de las listas de éxitos del Reino Unido en ese mismo año. Asimismo, también comenzó a dar sus primeros pasos en el cine y protagonizó películas como 'La chica de la motocicleta' o 'Hamlet' a finales de los años 60, junto a artistas como Orson Welles o Alain Delon. Fue considerada como una "musa" de los Rolling Stones, pues mantuvo una relación con Jagger durante cuatro años, y su figura inspiró canciones de la banda como 'Wild Horses'. Sin embargo, su reputación se vio marcada por su adicción a las drogas y en 1970 se separó de Jagger, perdió la custodia de su hijo y llegó a vivir en la calle. Una década más tarde regresó a la música con su álbum 'Broken English' (1979), que le valió una nominación a los Premios Grammy, y se alejó de las drogas. Faithfull atravesaba graves problemas de salud. En 2006 se sometió a una cirugía tras un diagnóstico de cáncer de mama; un año más tarde anunció que padecía hepatitis C desde hacía más de una década y, en 2020, contrajo el Covid-19 y estuvo hospitalizada.