La cantante colombiana Shakira anunció que ha sido hospitalizada en Lima tras sufrir de un dolor abdominal, por lo que ha suspendido el primer concierto que iba a presentar este domingo en el Estadio Nacional de la capital peruana. «Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento», informó la cantante en su cuenta en la red social X.

Agregó que los médicos que la atienden le han comunicado que no se encuentra «en condiciones de presentar un concierto esta noche». «Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano», añadió. La cantante, quien llegó el viernes pasado a Lima, manifestó su expectativa de estar mejor este lunes para presentar su segundo concierto programado en el Estadio Nacional y remarcó que su plan es realizar el 'show' pendiente «en cuanto sea posible».

«Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles», acotó antes de agradecer por su «comprensión» a sus seguidores peruanos, que han agotado las entradas para sus dos actuaciones. Medios locales informaron de que Shakira fue ingresada durante la madrugada de este domingo en un clínica de Lima tras presentar un aparente cuadro de gastritis.