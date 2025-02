El thriller de selección papal "Cónclave" y el drama de época "The Brutalist" fueron los grandes triunfadores de los premios de cine BAFTA este domingo, al llevarse cuatro premios cada uno. "Cónclave", que lideraba las nominaciones con 12 candidaturas, ganó el premio más codiciado de la noche, el de mejor película, así como los de mejor película británica, mejor guión adaptado y mejor montaje.

"Vivimos en una época de crisis de la democracia y las instituciones que normalmente se utilizan para unirnos se utilizan para separarnos", dijo el director de "Cónclave", Edward Berger, en su discurso de aceptación del premio a la mejor película británica. "Y a veces es difícil mantener la fe en esa situación, pero por eso hacemos películas y por eso hicimos esta película".

"The Brutalist", un relato de tres horas y media sobre un arquitecto inmigrante húngaro que intenta reconstruir su vida en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, también había sido considerada favorita a la mejor película. Ganó el premio al mejor director, Brady Corbet, y al mejor actor, Adrien Brody. "Esta película trata realmente sobre la búsqueda de dejar algo significativo y creo que es algo con lo que todos nos podemos identificar", dijo Brody en su discurso de aceptación. "The Brutalist" también ganó el premio a la banda sonora original y a la fotografía.

En una de las grandes sorpresas de la noche, Mikey Madison se impuso en la categoría de actriz principal por interpretar a una bailarina exótica que se lía con el hijo de un oligarca ruso en "Anora". Muchos consideraban que las favoritas eran Demi Moore, que ha recibido múltiples galardones por su interpretación en la película de terror "La sustancia", y la británica Marianne Jean-Baptiste, por su aclamada interpretación de una mujer que lucha contra la depresión en "Hard Truths".

"La verdad es que no me lo esperaba", dijo Madison. "Quiero aprovechar un momento para reconocer a la comunidad de profesionales del sexo (...) merecen respeto y decencia humana. Siempre seré su amiga". "Anora", considerada una firme candidata a los premios de la temporada después de que tanto ella como su director, Sean Baker, triunfaran en los Critics Choice Awards, así como en los Producers and Directors Guild of America Awards previos a los Oscar del mes que viene, también optaba a la mejor película, al igual que el filme biográfico de Bob Dylan "A Complete Unknown".

SALDAÑA Y CULKIN GANAN

La también nominada a mejor película "Emilia Pérez", que mezcla los diversos géneros del musical y el crimen, triunfó en la categoría de película no en lengua inglesa. "Esto es demasiado bonito, no debería haberlo hecho", dijo el director Jacques Audiard al recoger su premio. "Este premio no es sólo para mí, sino para todos los que han trabajado incansablemente en esta película".

Dio las gracias a los miembros del reparto de la película, incluida una ausente Karla Sofía Gascón, que había sido nominada como actriz principal. Zoe Saldaña ganó como actriz de reparto por su interpretación de una abogada que ayuda al líder de un cártel mexicano, interpretado por Gascón, a fingir su muerte y hacer la transición de hombre a mujer.

"Emilia Pérez" había sido una de las primeras candidatas a los premios, pero su campaña perdió fuerza tras la polémica suscitada en torno a Gascón, que se ha disculpado por publicaciones anteriores en las redes sociales en las que denigraba a los musulmanes y a otros grupos, y dijo que guardaría silencio para ayudar a la película de cara a los Oscar.

En la categoría de actor secundario, Kieran Culkin ganó por la comedia dramática "A Real Pain". La película también obtuvo el premio al mejor guión original para el guionista y director Jesse Eisenberg.