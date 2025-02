De 'La que se avecina' a la indigencia: así vivía Mónica Cervera antes de ser detenida

Estudió Danza en Madrid y Arte Dramático en Málaga, tuvo un hijo y pasó del éxito por su papel en La que se avecina a la indigencia, a vivir en un banco, y ahora detenida en Marbella por una reclamación de un Juzgado de Lo Penal de Málaga, cuyo motivo no ha trascendido. La vida de la actriz Mónica Cervera dio un giro de 180 grados después de llegar incluso a estar nominada al Goya. Hace poco más de un año se supo que vivía en la calle. Contó que vivía así por decisión propia: «Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir».

El arresto por agentes de la Policía Nacional se produjo este lunes en Marbella, ciudad donde se afincó desde pequeña junto a su familia y donde frecuentaba últimamente, de forma habitual, el Parque de la Represa, ubicada en una céntrica zona del municipio. Cervera (Málaga, 1975), que estuvo nominada a los premios de la academia de cine de España como mejor actriz revelación por la película dirigida por Álex de la Iglesia 'Crimen Ferpecto' (2004), pasó a disposición judicial tras su detención, de la que ha informado este miércoles el diario ABC, que cita a Canal Málaga. En una entrevista con Semana, manifestó: «No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado», contó Mónica Cervera. La intérprete de la serie 'Manos a la obra' relató que prefería vivir así sin tener que rendir cuentas a nadie, para lo que pidió comprensión. Reivindicó además que "no necesita nada de nadie" y dijo que se había puesto en contacto con Bienestar Social para mejorar sus condiciones de vida. Tras su nominación en la película 'Crimen Ferpecto' junto a Willy Toledo, Cervera participó en series como 'La que se avecina'. En 1999 debutó como actriz en el cortometraje 'Hongos', de Ramón Salazar, y después trabajó en películas como 'Octavia', 'Piedras' o '20 centímetros', entre otros proyectos. En teatro también actuó en piezas como 'La mujer que llegaba a las seis', basada en un cuento del escritor Gabriel García Márquez. La intérprete ha ingresado en prisión y permanece en el módulo de mujeres del centro penitenciario del municipio malagueño de Alhaurín de la Torre.