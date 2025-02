El papa Francisco se ha pronunciado este domingo, tras la grave crisis respitaria que padeció esta pasado 22 de febrero. «El descanso también forma parte de la terapia. Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas», ha manifestado.

Pese a estas palabras, el estado de salud el Pontífice sigue siendo «crítico» y no está fuera de peligro. Sí es importante que ha pasado la noche tranquilo. «El Papa ha descansado», ha señalado la Santa Sede en un comunicado. «Por el momento, el pronóstico es reservado», han reiterado las citadas fuentes.

El Papa es consciente de las numerosas muestras de apoyo que se están produciendo en todo el mundo, y las ha agardecido en las redes sociales; así como los dibujos que le está recibiendo de los niños. «En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!», ha destacado.

Su Santidad tampoco olvida la política internacional y ha resaltado que este próximo lunes, 24 de febrero, se cumple el tercer aniversario de la guerra de Ucrania, un acontecimiento que ha calificad de «doloroso y vergonzoso para toda la humanidad». «Mientras renuevo mi cercanía al martirizado pueblo ucraniano, los invito a recordar a las víctimas de todos los conflictos armados y a rezar por el don de la paz en Palestina, en Israel y en todo Oriente Medio, en Myanmar, en Kivu y en Sudán», ha indicado.

El Papa también ha tenido palabras para los candidatos al diaconado y para los participantes en el Jubileo de los Diáconos, que se celebra estos días en el Vaticano. Cabe precisar que este domingo por la mañana se ha celebrado en la Basílica de San Pedro una misa presidida monseñor Rino Fisichella, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización, ya que Francisco no ha podido asistir debido a su delicado estado de salud. Fisichella ha leído una homilía preparada por el Pontífice. «Queridos hermanos diáconos, ustedes se dedican al anuncio de la Palabra y al servicio de la caridad; ejercen su ministerio en la Iglesia con palabras y obras, llevando a todos el amor y la misericordia de Dios», ha expresado.

El Santo Padre lleva ingresado en el hospital Gemelli de Roma desde el pasado 14 de febrero. Este domingo por la mañana se ha sometido a nuevas pruebas clínicas, cuyos resultados se publicarán este 23 de febrero por la tarde. Además, tiene aplicadas unas cánulas nasales para administrarle oxígeno de alto flujo.

Como se recordará, esta pasado sábado por la mañana el Papa presentó una «crisis respiratoria asmática prolongada», que requirió suministro de oxígeno. Además, sus análisis de sangre revelaron una bajada de plaquetas, asociada a anemia, que requirió la administración de transfusiones de sangre. «Sus condiciones siguen siendo críticas, por lo tanto, no está fuera de peligro», según informó la Santa Sede.