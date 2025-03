El Papa continúa estable en el hospital, con «pequeñas mejoras» en su motricidad y sistema respiratorio

El Papa Francisco continúa estable en el Hospital Gemelli de Roma con «pequeñas mejoras» en su motricidad y sistema respiratorio, según ha informado este viernes la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El Vaticano ha detallado que el Pontífice sigue con «tratamiento farmacológico, fisioterapia respiratoria y motora activa, oración y un poco de trabajo». La Santa Sede ha confirmado además que el Papa, que no ha recibido visitas, ya no utiliza ventilación mecánica con mascarilla, sino oxigenación de alto flujo con cánulas nasales por la noche y, durante el día, utiliza cada vez menos flujos altos. Asimismo, los médicos aún no han dado una indicación sobre su alta hospitalaria, según el Vaticano.

El próximo boletín médico no se espera antes del lunes. Por el momento, el Ángelus dominical se celebrará de la misma manera que los domingos anteriores. En caso de novedades, la Oficina de Prensa proporcionará una actualización mañana.