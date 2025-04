El helicóptero perdió las aspas en el aire antes de caer al río Hudson

El helicóptero que se ha estrellado con un grupo de españoles en el río Hudson de Nueva York perdió las aspas en el aire antes de caer al agua, según las imágenes que han ido apareciendo en varios medios. Las imágenes, procedentes de personas anónimas que grabaron el accidente, muestran las aspas del helicóptero aún girando solas en el cielo, separadas del cuerpo de la nave, que también parece haber perdido la cola.

Todo sucedió en cuestión de segundos, dijeron testigos presenciales al diario New York Post. El director ejecutivo de la empresa turística New York Helicopter Tours que operaba el aparato, Michael Roth, dijo a ese medio estar devastado y agregó: «No he visto nada así en los 30 años que llevo en el negocio de los helicópteros». «Lo único que se me ocurre, no tengo ni idea, es que o un pájaro chocó (con las aspas) o que las aspas fallaron», aventuró Roth.

Al caer al agua, la aeronave se dio la vuelta y quedó con la base flotando y la cabina dentro del agua del Hudson, en un día en que las temperaturas oscilaron entre 0 y 5 grados. Por esa razón, buzos de la policía y de los bomberos emprendieron rápidamente las labores de rescate para sacar del helicóptero a las víctimas. Según las autoridades, dos de ellas fueron rescatadas con vida pero fallecieron poco después. En total, ha habido seis muertos: tres adultos y tres niños.