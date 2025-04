Una poderosa Melody 'diviniza' al público de Londres a un mes de acudir a Eurovisión.

La representante española en el Festival de Eurovisión 2025 actuó este domingo en la fiesta eurovisiva de Londres (London Eurovision Party) y 'divinizó' con una poderosa actuación al público británico, a un mes de subirse al escenario del certamen europeo.

«¡Hello Divas!», gritó la sevillana al pisar las tablas del Here At Outernet de Londres, ataviada inicialmente con un abrigo rojo que, a los pocos acordes, reveló un mono de lentejuelas debajo para hacer honor a su canción Esa Diva y demostrar su despliegue vocal ante una eufórica audiencia de más de 2.000 personas.

«Guau, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí», dijo Melody al terminar la actuación y antes de empezar a dar palmas y meterse al público en el bolsillo, con su característico desparpajo, primero pidiéndoles hacer los coros de su canción y luego acabando con una estrofa de su tema a capela.

Melody fue una de las veintitrés participantes -de los 37- de Eurovisión 2025 que, junto a representantes de años anteriores y de preselecciones de diversos países, se dieron cita en la capital británica a escasos 30 días del inicio del festival, que se celebra en Basilea (Suiza) los días 13, 15 y 17 de mayo.

La velada de la 16 edición de la London Eurovision Party, presentada por las cantantes Alexandra Rotan (Noruega 2019), Kaleen (Austria 2024) y el periodista Paddy O´Connell, inició con el colorido cuarteto Dolly Style y su 'Yihaa', quintas finalistas en el Melodifestivalen sueco este año.

Como suele ser habitual en Eurovisión, el repertorio de propuestas musicales abarcó desde lo terrenal, con la poderosa Gaia a cargo de la representante de Polonia, Justyna Steczkowska, o el pop étnico de las letonas Tautumeitas; hasta lo galáctico, con Emmy, la abanderada de Irlanda que cantó una oda espacial a la perra soviética Laika en 'Laika Party'.

Entre las baladas, predominantemente masculinas, destacó la propuesta del representante de Austria, JJ, Wasted Love (Amor Gastado) de corte operístico, notas imposibles y toques de EDM, y demostró por qué es uno de los favoritos en las apuestas de pago para llevarse el micrófono de cristal en Basilea.

También fue un concierto marcado por la nostalgia. El candidato esloveno, Klemen, sorprendió con un popurrí de las 25 últimas ganadoras del certamen de Eurovisión; mientras que Laura Thorne, de Luxemburgo, cantó Poupée de cire, poupée de son de France Gall, la canción que representó al microestado hace 60 años y que inspiró su canción para Suiza.

Aunque, sin duda, el momento álgido de la noche lo protagonizó el dj italiano y exintegrante del grupo Eiffel 65, Gabry Ponte, que representa a San Marino en 2025 con su himno de Sanremo Tutta L´Italia y que regaló al público londinense su gran éxito Blue (Da Ba Dee).

Si algo se caracteriza esta 69 edición del Festival de Eurovisión son sus propuestas provocativas, que han levantado polémicas de índole sexual por sus títulos y letras y sus sugerentes puestas en escena, que han provocado que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya impuesto su censura de cara al certamen.

La finlandesa Erika Vikman invitó al público a «ser traviesos» antes de cantar su tema de Eurovisión Ich Komme (Estoy viniendo, en alemán), donde la letra hace referencias veladas a la eyaculación y la escenografía juega con el micrófono como una figura fálica; mientras el australiano Go-Jo invitó en Milkshake Man a tomar un trago de su 'batido'.

Kant en maltés significa «cantando», pero es homófona del vulgarismo de vulva en inglés. Por ello, la UER obligó a la representante Miriana Conte a sustituir el nombre inicial de su canción por Serving (Sirviendo), pero promete seguir dando guerra. Esta noche se ha subido al escenario tirando bragas al público y dando botes en pelotas de pilates, con cinco de sus compañeros de edición.

El benjamín de la edición, Kyle Alessandro, representante de Noruega pero con raíces españolas, fue el encargado de subir la temperatura de la sala con su Lighter (Mechero) y el trío sueco-finés KAJ terminó de convertirla en una sauna, con su divertido y pegadizo Bara Bada Bastu, otra de las favoritas de este año, con la que Suecia vuelve a su idioma nativo desde 1998.

Como país anfitrión, la cuota británica vino de parte de los representantes de Reino Unido en Eurovisión 2015, Electro Velvet, y con las de este año, el trío country Remember Monday, que pusieron el broche final con un homenaje a ABBA e hicieron alarde de sus armonías perfectas en su canción para Eurovisión: What the hell has happened?('¿Qué diablos ha pasado?').