¿Ves a un oso rosa por la ciudad? Descubre la razón detrás de este curioso encuentro

Cuando sales de fiesta asumes que pueden pasar cosas inusuales y haber encuentros inesperados. Pero, probablemente, ver un oso rosa no entraba dentro de tus planes. Sin embargo, trae buenas noticias y, si le ves, no dudes en acercarte a él.

Se trata del oso Teddy, el embajador del nuevo lanzamiento de Maybelline, el Super Stay Teddy Tint ,un pintalabios que comparte nombre con esta mascota por lo suave de su acabado. Su textura ligera al fijarse tiñe el labio y deja un acabado mate que no transfiere y que dura hasta 12 horas. Disponible en 6 colores modulables, este producto es perfecto para aquellas ocasiones en las que necesitas que el maquillaje no te falle y no tengas que preocuparte de él.

Una de esas situaciones podría ser las fiestas de San Isidro de Madrid, que el inquieto osito tampoco se quiere perder y a las que asistirá los días 9,10,11, 14 y 15 de mayo. Apostado en la plaza de Matadero, cerca de la salida hacia la plaza de conciertos, esperará junto a un fotomatón a que la gente se saque una foto y la comparta en redes. Todos lo que se animen a hacerlo, entrarán en el sorteo del tono que más les guste del Super Stay Teddy Tint de Maybelline que es, además, patrocinadora oficial de esta celebración.

Conocer al osito Teddy tiene premio.

Un pintalabios, 4 ‘looks’

Un pintalabios en el que puedas confiar ciegamente es fundamental en el neceser de maquillaje, ya que no solo te alegra la cara al instante, sino que se convierte en un complemento más de tu look. Y si, además, es versátil, se convierte en un producto imprescindible, ya que puedes adecuarlo a tus necesidades de cada momento. Este es, precisamente, el punto fuerte del Super Stay Teddy Tint que, al tratarse de un tinte labial, se adapta a distintas intensidades.

Para un estilo más casual y desenfadado se puede aplicar y difuminar rápidamente. El producto habrá teñido el labio, por lo que quedará mucho más natural, aunque igual de fijo. Sin embargo, para maquillajes más potentes es probable que se quiera sacar el máximo partido al color, por lo que lo aconsejable es sumergir el aplicador tres veces para cargarlo bien y utilizarlo para delinear y rellenar, de forma que el resultado es mucho más intenso.

Los tonos tiñen el labio y garantizan su durabilidad.

Para probar un estilo distinto pero muy en tendencia, el Super Stay Teddy Tint permite conseguir un bonito degradado que dé la sensación del 'labio mordido'. La clave es aplicar más cantidad en el centro interior del labio e ir difuminándolo hacia el exterior. Con su gran capacidad de modulación, logra que el color vaya aclarándose de una manera muy delicada.

Pero este tinte no sirve solo para labios, sino que también queda genial en las mejillas. ¿Has oído hablar de la tendencia del maquillaje monocromático? Usar el mismo tono en el rostro y en los labios no solo queda fenomenal, sino que está muy de moda. Solo hay que poner unos puntos del Super Stay Teddy Tint sobre los pómulos y difuminar suavemente con los dedos para conseguir un rubor sutil con un acabado mate aterciopelado.

El osito rosa Teddy ha llegado para demostrar que los pintalabios pueden ser muy versátiles y suaves. Los Super Stay Teddy Tint serán tus mejores aliados en fiestas o viajes. ¿Difuminado, intenso, trendy o en las mejillas? ¿Cómo te animas a llevar hoy tu pintalabios?