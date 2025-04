Los cardenales tenían previsto reunirse el martes para planificar el funeral del papa Francisco, al que asistirán líderes de todo el mundo antes de un cónclave el próximo mes para elegir al nuevo jefe de la Iglesia Católica Romana. Francisco, con 88 años, falleció inesperadamente el lunes tras sufrir un derrame cerebral y un paro cardíaco, informó el Vaticano, poniendo fin a un reinado a menudo turbulento en el que se enfrentó repetidamente con los tradicionalistas y defendió a los pobres y marginados.

El Pontífice pasó cinco semanas en el hospital a principios de año por una doble neumonía. Pero regresó a su casa vaticana hace casi un mes y parecía recuperarse al aparecer en la Plaza de San Pedro el Domingo de Resurrección. Su repentina muerte puso en marcha antiguos rituales, ya que la Iglesia de 1.400 millones de miembros inició la transición de un papa a otro, incluyendo la ruptura del «anillo del Pescador» del papa y el sello de plomo para que nadie más los puedan usar. «Queremos dar gracias al Señor por los dones que ha dado a toda la Iglesia con el ministerio apostólico del papa Francisco, un peregrino de esperanza», dijo el cardenal Mauro Gambetti, que dirigió las oraciones en la Plaza de San Pedro el lunes por la noche.

Se ha invitado a todos los cardenales que estén actualmente en Roma a reunirse en el Vaticano a las 9 de la mañana (0700 GMT), donde se espera que hagan planes funerarios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se enfrentó en repetidas ocasiones con el papa sobre la inmigración, dijo que él y su esposa volarían a Roma para el evento. Entre otros jefes de Estado, se espera la presencia de Javier Milei, presidente de Argentina, país natal de Francisco. El Vaticano espera que la ceremonia se celebre entre el viernes y el domingo.

En ruptura con la tradición, Francisco confirmó en su testamento final publicado el lunes que deseaba ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma y no en la Basílica de San Pedro. La reunión de cardenales también revisará el funcionamiento cotidiano de la Iglesia en el periodo previo a la elección de un nuevo papa. El cónclave para elegir a un nuevo papa se celebra normalmente entre 15 y 20 días después de la muerte de un pontífice, por lo que no debería comenzar antes del 6 de mayo. Unos 135 cardenales pueden participar en una votación muy secreta que puede durar varios días. Por el momento no hay un claro favorito para suceder a Francisco.