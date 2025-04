«Se ha generado una comunión global en torno a Francisco»

Verónica Bunkow, consagrada del Regnum Christi es colaboradora del proyecto ‘La Iglesia te escucha’ que acompaña el Dicasterio para las comunicaciones. De nacionalidad brasileña, relata cómo se viven las últimas jornadas en el corazón de Roma, con la presencia de decenas de miles de fieles que acuden a despedirse de Francisco, en vísperas del funeral y con los preparativos del cónclave en marcha.

¿Cómo se vive en directo lo que está pasando en el Vaticano? Debe resultar emocionante.

Sí, hay un factor que lo explica y esto es una reflexión mía. Es la primera vez que fallece un Papa en una cultura digital y eso ha permitido que tenga un alcance que no tuvo solo en la época de la televisión. Eso ha permitido que vinieran decenas de creadores de contenido que han trasmitido a sus comunidades en directo a través de las redes sociales. Se ha generado un fenómeno mundial muy potente, el de vivir a través de las redes sociales lo que está ocurriendo y ha permitido que llegue a personas que no se han podido desplazar a Roma.

¿Un sentimiento global?

Hay tantas personas que dicen: ‘Mi sueño era estar ahí porque este Papa me ha cambiado la vida’ y de esta forma también han podido compartirlo. Se ha producido una comunión global en torno a la figura de Francisco. También quiero destacar la cantidad de jóvenes que han acudido al Vaticano, que ya estuvieron en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa con el Papa y que también han querido acompañarlo ahora.

¿Qué es lo que une a los que han acudido a Roma?

Lo que hay es una profunda gratitud hacia un Papa de una humanidad tremenda, que abrió el horizonte de la fé. Sus palabras: ‘Vayan y llenen las redes de humanidad’ son las que ahora se perciben. Esa humanidad necesaria que el mismo Dios asumió con su Encarnación.

Mucha espera.

Son cinco horas de cola para pasar unos segundos delante del féretro y ya con el calor de Roma. Es un momento de pasar y decir ‘gracias’ por tantos momentos.

¿Es eso lo que s escucha en las personas que pasan por el velatorio?

Sí. Francisco es el Papa de los gestos. El contexto Pascual en el que se ha producido su muerte es también muy potente, de alegría del Evangelio. Francisco mantuvo esos gestos y ese ejemplo hasta el final. Me impactó que, cuatro días antes de morir, cuando ya no podía casi hablar fue a una cárcel. O que casi el día antes dijera, ‘quiero salir a la plaza’ y lo hiciera. Tiene un valor como símbolo. Dio como un máster final. También influye que durante su papado muchas personas grabaron y registraron sus encuentros con Francisco y ahora los han compartido en las redes.

El funeral será algo más solemne y menos popular, ¿no?

En realidad, mañana (por hoy) va a ser un momento muy significativo. No hay que perder de vista la hondura de esta misa de despedida. Van a asistir decenas de miles de personas. Ya están cerrando las plazas.

¿Cómo se gestiona todo esto desde dentro?

Todo está aquí. Me toca ver la entrega y el compromiso de los comunicadores y el trabajo que han hecho estos días. Es cierto que son jornadas de mucha actividad, no solo el funeral sino también hay que preparar un cónclave, lo que altera el trabajo habitual en los discasterios. Es una gestión bastante única y especial.

Luego queda el cónclave.

Será también un momento muy lindo de oración y de esperar a nuestro siguiente Papa que Dios tiene también ya en su corazón.

¿Qué opina de las quinielas y las especulaciones sobre el próximo Papa?

No ayuda, no sirve para nada todo eso. Lo que sirve es aguardar un proceso en el que tiene un papel muy importante la fe y la intervención del Espíritu Santo. Él es quien provee. Si no fuera así, no hubiera habido un Bergoglio. Nadie apostaba por él antes del cónclave ni formaba parte de las quinielas. Es parte de su mensaje: ‘Abrámonos a las sorpresas de Dios’.