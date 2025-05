El director de la policía de Madrid cuyo coche golpeó a una niña está de baja médica

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha informado este jueves de que el director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, está de baja médica después de que el coche en el que viajaba el día del apagón golpease a una niña en el paseo de Extremadura de Madrid.

«Puede parecer que los cargos políticos y públicos son súper personas, pero son de carne y hueso y sufren», ha declarado Sanz a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa tras la celebración de la Junta de Gobierno.

La vicealcaldesa ha explicado que Enrique no le comunicó de «forma directa» lo sucedido en el incidente protagonizado por el coche en el que viajaba porque en las primeras informaciones ofrecidas por SAMUR «se hablaba de lesiones leves». «Y el hecho de no haber trasladado esa información es por haber entendido que no era un incidente que fuera a mayores», ha matizado.

El Ayuntamiento difundió un comunicado con el contenido del atestado policial redactado el día siguiente de los hechos, el cual cita a testigos presenciales que afirman que la niña cayó a la calzada antes de ser golpeada por el coche.

Sanz ha contado también que el director general de la Policía Municipal está de baja médica, así que hablarán con él «a la vuelta de su baja»: «Respetemos ese proceso (...) De cara el exterior puede parecer que lo cargos políticos y públicos son súper personas, pero son de carne y hueso y sufren».